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Динамо-Брест - Неман 26 Октября прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
26 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Динамо-Брест
Неман

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Неман, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Неман
Гродно
История личных встреч
01.06.2024 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Неман2 : 0Динамо-Брест
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Неман3 : 1Динамо-Брест
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо-Брест1 : 3Неман
22.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Динамо-Брест0 : 0Неман
10.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Неман2 : 1Динамо-Брест
02.08.2021 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Динамо-Брест1 : 3Неман
02.04.2021 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Неман0 : 1Динамо-Брест
28.11.2020 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Динамо-Брест3 : 1Неман
27.06.2020 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Неман1 : 0Динамо-Брест
05.10.2019 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Неман0 : 1Динамо-Брест
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 3 : 1Динамо-Брест
04.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Динамо-Брест1 : 2
27.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 2 : 1Динамо-Брест
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Динамо-Брест2 : 1
15.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 3 : 6Динамо-Брест
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Неман2 : 0
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 0 : 4Неман
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Неман1 : 0
25.09.2024 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 0 : 0Неман
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 0 : 1Неман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2356
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2556
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2448
4 Динамо-Брест2541
5 Витебск2541
6 Гомель2536
7 Слуцк2535
8 БАТЭ2534
9 Арсенал2533
10 Ислочь2531
11 Славия-Мозырь2630
12 Сморгонь2524
13 Минск2523
14 Нафтан2521
15
Зона вылета
Днепр М2514
16
Зона вылета
Шахтёр С251

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