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Самгурали - Динамо Бт 27 Октября прямая трансляция

27 Октября 2024 года в 14:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 30-й тур
Самгурали
Динамо Бт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Динамо Бт, которое состоится 27 Октября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
18.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Динамо Бт0 : 0Самгурали
01.05.2024 Грузия — Высшая лига 12-й тур Самгурали0 : 1Динамо Бт
11.03.2024 Грузия — Высшая лига 3-й тур Динамо Бт1 : 0Самгурали
11.11.2023 Грузия - Высшая лига 33-й тур Самгурали3 : 2Динамо Бт
01.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Динамо Бт4 : 1Самгурали
20.05.2023 Грузия - Высшая лига 15-й тур Самгурали1 : 1Динамо Бт
02.04.2023 Грузия - Высшая лига 6-й тур Динамо Бт2 : 0Самгурали
12.11.2022 Грузия - Высшая лига 34-й тур Динамо Бт1 : 2Самгурали
06.09.2022 Грузия - Высшая лига 25-й тур Самгурали3 : 0Динамо Бт
25.05.2022 Грузия - Высшая лига 16-й тур Динамо Бт4 : 4Самгурали
20.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур 2 : 1Самгурали
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур Самгурали1 : 2
30.09.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Самгурали3 : 4
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур 1 : 0Самгурали
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Самгурали2 : 2
18.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур Динамо Бт3 : 2
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур 0 : 1Динамо Бт
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Динамо Бт1 : 2
27.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур 1 : 2Динамо Бт
23.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Динамо Бт1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2958
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2958
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2957
4 Динамо Бт2945
5 Динамо Тб2938
6 Самгурали2931
7 Колхети-19132930
8
Стыковая зона
Гагра2926
9
Стыковая зона
Самтредиа2926
10
Зона вылета
Телави2924

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