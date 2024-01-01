Самгурали - Динамо Бт 27 Октября прямая трансляция
27 Октября 2024 года в 14:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Динамо Бт, которое состоится 27 Октября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
|18.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|01.05.2024
|Грузия — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|11.03.2024
|Грузия — Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|3 : 2
|01.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|4 : 1
|20.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 1
|02.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|12.11.2022
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|1 : 2
|06.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|3 : 0
|25.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|4 : 4
|20.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|29-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|1 : 2
|30.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|3 : 4
|26.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 2
|18.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
|05.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 1
|01.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|1 : 2
|27.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 2
|23.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|29
|58
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|29
|58
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|29
|57
|4
|Динамо Бт
|29
|45
|5
|Динамо Тб
|29
|38
|6
|Самгурали
|29
|31
|7
|Колхети-1913
|29
|30
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|29
|26
| 9
Стыковая зона
|Самтредиа
|29
|26
| 10
Зона вылета
|Телави
|29
|24