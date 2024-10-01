Сент-Этьен - Страсбург 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
02 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Страсбург, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Страсбург
Страсбург
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|8
|зщ
|Деннис Аппиа
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|3
|зщ
|Микаэль Наде
|19
|зщ
|Лео Петро
|37
|пз
|Матис Амугу
|4
|пз
|Пьер Эква
|6
|пз
|Беньямин Бушуари
|18
|нп
|Матьё Кафаро
|9
|нп
|Ибраим Сиссоко
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|1
|вр
|Джордже Петрович
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|4
|зщ
|Сайду Соу
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|26
|пз
|Дилан Баква
|29
|пз
|Исмаэль Дукуре
|8
|пз
|Андрей Сантос
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|15
|пз
|Себастьян Нанаси
|7
|нп
|Диегу Морейра
|14
|нп
|Секу Мара
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|20.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|17.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|5 : 1
|17.01.2021
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|12.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 1
|13.02.2019
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|19.08.2018
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|14.04.2018
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
|24.11.2017
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 2
|25.10.2017
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 5 : 4
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|4 : 2
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|8 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|3 : 1
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|4 : 2
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|10
|20
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|9
|17
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Ланс
|9
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реймс
|9
|14
|7
|Лион
|9
|14
|8
|Ницца
|9
|13
|9
|Страсбург
|9
|13
|10
|Брест
|9
|13
|11
|Ренн
|9
|11
|12
|Нант
|9
|10
|13
|Осер
|9
|10
|14
|Анже
|10
|10
|15
|Тулуза
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Гавр
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|9
|4