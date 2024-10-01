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Сент-Этьен - Страсбург 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
02 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Сент-Этьен
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Страсбург, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Страсбург
Страсбург
30 Франция вр Готье Ларсоннёр
8 Франция зщ Деннис Аппиа
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
3 Франция зщ Микаэль Наде
19 Франция зщ Лео Петро
37 Франция пз Матис Амугу
4 Франция пз Пьер Эква
6 Марокко пз Беньямин Бушуари
18 Франция нп Матьё Кафаро
9 Мали нп Ибраим Сиссоко
22 Грузия нп Зурико Давиташвили
1 Сербия вр Джордже Петрович
23 Франция зщ Мамаду Сарр
4 Гвинея зщ Сайду Соу
22 Франция зщ Гела Дуэ
26 Франция пз Дилан Баква
29 Франция пз Исмаэль Дукуре
8 Бразилия пз Андрей Сантос
19 Франция пз Хабиб Диарра
15 Швеция пз Себастьян Нанаси
7 Португалия нп Диегу Морейра
14 Франция нп Секу Мара
Главные тренеры
Англия Лиам Росеньор
История личных встреч
20.02.2022 Франция - Лига 1 25-й тур Сент-Этьен2 : 2Страсбург
17.10.2021 Франция - Лига 1 10-й тур Страсбург5 : 1Сент-Этьен
17.01.2021 Франция - Лига 1 20-й тур Страсбург1 : 0Сент-Этьен
12.09.2020 Франция - Лига 1 3-й тур Сент-Этьен2 : 0Страсбург
21.12.2019 Франция - Лига 1 19-й тур Страсбург2 : 1Сент-Этьен
13.02.2019 Франция - Лига 1 23-й тур Сент-Этьен2 : 1Страсбург
19.08.2018 Франция - Лига 1 2-й тур Страсбург1 : 1Сент-Этьен
14.04.2018 Франция - Лига 1 33-й тур Страсбург0 : 1Сент-Этьен
24.11.2017 Франция - Лига 1 14-й тур Сент-Этьен2 : 2Страсбург
25.10.2017 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Страсбург1 : 1 5 : 4Сент-Этьен
26.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур 4 : 2Сент-Этьен
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Сент-Этьен0 : 2
05.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Сент-Этьен3 : 1
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур 2 : 2Сент-Этьен
20.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур 8 : 0Сент-Этьен
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Страсбург3 : 1
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 4 : 2Страсбург
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Страсбург2 : 2
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Страсбург1 : 0
21.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур 3 : 3Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ923
2
Лига чемпионов
Монако1020
3
Лига чемпионов
Марсель917
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль917
5
Лига Европы
Ланс914
6
Квалификация Лиги конференций
Реймс914
7 Лион914
8 Ницца913
9 Страсбург913
10 Брест913
11 Ренн911
12 Нант910
13 Осер910
14 Анже1010
15 Тулуза99
16
Стыковая зона
Сент-Этьен97
17
Зона вылета
Гавр96
18
Зона вылета
Монпелье94

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