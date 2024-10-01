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Боруссия Д - РБ Лейпциг 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
02 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Боруссия Д
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - РБ Лейпциг, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
РБ Лейпциг
Лейпциг
1ШвейцарияврГрегор Кобель
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
20АвстрияпзМарсель Забитцер
8ГерманияпзФеликс Нмеча
10ГерманияпзЮлиан Брандт
13ГерманияпзПаскаль Грос
21НидерландынпДониэлл Мален
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
9ГвинеянпСеру Гирасси
1ВенгрияврПетер Гулачи
3НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
8МалипзАмаду Айдара
44СловенияпзКевин Кампль
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
7НорвегиянпАнтонио Нуса
30СловениянпБеньямин Шешко
11БельгиянпЛуа Опенда
Главные тренеры
ТурцияНури Шахин
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турРБ Лейпциг4 : 1Боруссия Д
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турБоруссия Д2 : 3РБ Лейпциг
05.04.2023Кубок Германии1/4 финалаРБ Лейпциг2 : 0Боруссия Д
03.03.2023Германия - Бундеслига23-й турБоруссия Д2 : 1РБ Лейпциг
10.09.2022Германия - Бундеслига6-й турРБ Лейпциг3 : 0Боруссия Д
02.04.2022Германия - Бундеслига28-й турБоруссия Д1 : 4РБ Лейпциг
06.11.2021Германия - Бундеслига11-й турРБ Лейпциг2 : 1Боруссия Д
13.05.2021Кубок ГерманииФиналРБ Лейпциг1 : 4Боруссия Д
08.05.2021Германия - Бундеслига32-й турБоруссия Д3 : 2РБ Лейпциг
09.01.2021Германия - Бундеслига15-й турРБ Лейпциг1 : 3Боруссия Д
29.10.2024Кубок Германии1/16 финала1 : 0 ДВБоруссия Д
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур2 : 1Боруссия Д
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур5 : 2Боруссия Д
18.10.2024Германия — Бундеслига7-й турБоруссия Д2 : 1
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур2 : 1Боруссия Д
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаРБ Лейпциг4 : 2
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й турРБ Лейпциг3 : 1
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турРБ Лейпциг0 : 1
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур0 : 2РБ Лейпциг
06.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур0 : 1РБ Лейпциг
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча девятого тура Бундеслиги: «Боруссия» (Дортмунд) — «РБ Лейпциг». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария820
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг820
3
Лига чемпионов
Байер815
4
Лига чемпионов
Унион815
5
Лига Европы
Фрайбург815
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф814
7 Боруссия Д813
8 Штутгарт812
9 Вердер812
10 Хайденхайм810
11 Боруссия М810
12 Аугсбург810
13 Майнц89
14 Вольфсбург88
15 Хоффенхайм88
16
Стыковая зона
Санкт-Паули85
17
Зона вылета
Хольштайн82
18
Зона вылета
Бохум81

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