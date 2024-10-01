Боруссия Д - РБ Лейпциг 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
02 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - РБ Лейпциг, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|13
|пз
|Паскаль Грос
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Петер Гулачи
|3
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|8
|пз
|Амаду Айдара
|44
|пз
|Кевин Кампль
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|7
|нп
|Антонио Нуса
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Нури Шахин
|Марко Розе
История личных встреч
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|4 : 1
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|05.04.2023
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|03.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|10.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|02.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|06.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|13.05.2021
|Кубок Германии
|Финал
|1 : 4
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|09.01.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0 ДВ
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 2
|18.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|4 : 2
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча девятого тура Бундеслиги: «Боруссия» (Дортмунд) — «РБ Лейпциг». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|20
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|8
|15
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|8
|15
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|8
|14
|7
|Боруссия Д
|8
|13
|8
|Штутгарт
|8
|12
|9
|Вердер
|8
|12
|10
|Хайденхайм
|8
|10
|11
|Боруссия М
|8
|10
|12
|Аугсбург
|8
|10
|13
|Майнц
|8
|9
|14
|Вольфсбург
|8
|8
|15
|Хоффенхайм
|8
|8
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|8
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|8
|1