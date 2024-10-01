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Дила - Торпедо Кт 02 Ноября прямая трансляция

02 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 31-й тур
Дила
Торпедо Кт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Торпедо Кт, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дила
Гори
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
25.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Торпедо Кт1 : 5Дила
10.05.2024 Грузия — Высшая лига 13-й тур Дила1 : 1Торпедо Кт
16.03.2024 Грузия — Высшая лига 4-й тур Торпедо Кт1 : 0Дила
07.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Дила0 : 1Торпедо Кт
05.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Торпедо Кт1 : 0Дила
30.04.2023 Грузия - Высшая лига 11-й тур Дила5 : 0Торпедо Кт
04.03.2023 Грузия - Высшая лига 2-й тур Торпедо Кт0 : 0Дила
07.10.2022 Грузия - Высшая лига 29-й тур Дила2 : 1Торпедо Кт
29.06.2022 Грузия - Высшая лига 20-й тур Торпедо Кт4 : 1Дила
03.05.2022 Грузия - Высшая лига 11-й тур Дила2 : 0Торпедо Кт
28.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур 1 : 0Дила
20.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур Дила2 : 1
06.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур 0 : 5Дила
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур 2 : 2Дила
27.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Дила1 : 2
28.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур Торпедо Кт2 : 0
20.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур 3 : 0Торпедо Кт
06.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур 2 : 1Торпедо Кт
30.09.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур 1 : 2Торпедо Кт
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Торпедо Кт1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3164
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт3060
3
Квалификация Лиги конференций
Дила3058
4 Динамо Бт3046
5 Динамо Тб3138
6 Самгурали3133
7 Гагра3132
8
Стыковая зона
Колхети-19133131
9
Стыковая зона
Телави3027
10
Зона вылета
Самтредиа3126

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