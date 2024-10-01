Дила - Торпедо Кт 02 Ноября прямая трансляция
02 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 31-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Торпедо Кт, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дила
Гори
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
|25.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 5
|10.05.2024
|Грузия — Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Грузия — Высшая лига
|4-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 1
|05.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|5 : 0
|04.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|07.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 1
|29.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 1
|03.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|28.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|29-й тур
|2 : 1
|06.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 5
|01.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|2 : 2
|27.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 2
|28.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|2 : 0
|20.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|29-й тур
|3 : 0
|06.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|2 : 1
|30.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|1 : 2
|26.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|31
|64
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|30
|60
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|30
|58
|4
|Динамо Бт
|30
|46
|5
|Динамо Тб
|31
|38
|6
|Самгурали
|31
|33
|7
|Гагра
|31
|32
| 8
Стыковая зона
|Колхети-1913
|31
|31
| 9
Стыковая зона
|Телави
|30
|27
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|31
|26