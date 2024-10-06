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Манчестер Юнайтед - ПАОК 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
07 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
Манчестер Юнайтед
ПАОК

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - ПАОК, которое состоится 07 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
ПАОК
Салоники, Греция
Главные тренеры
НидерландыРуд ван Нистелрой (и.о.)
РумынияРэзван Луческу
История личных встреч
03.11.2024Англия — Премьер-лига10-й турМанчестер Юнайтед1 : 1
30.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финалаМанчестер Юнайтед5 : 2
27.10.2024Англия — Премьер-лига9-й тур2 : 1Манчестер Юнайтед
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур1 : 1Манчестер Юнайтед
19.10.2024Англия — Премьер-лига8-й турМанчестер Юнайтед2 : 1
03.11.2024Греция — Суперлига10-й тур1 : 2ПАОК
27.10.2024Греция — Суперлига9-й турПАОК1 : 2
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турПАОК2 : 2
20.10.2024Греция — Суперлига8-й тур1 : 1ПАОК
06.10.2024Греция — Суперлига7-й тур0 : 2ПАОК
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги Европы: «Манчестер Юнайтед» — ПАОК. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио39
2
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур39
3
1/8 финала
Андерлехт39
4
1/8 финала
Аякс37
5
1/8 финала
Галатасарай37
6
1/8 финала
Айнтрахт Ф37
7
1/8 финала
Мидтьюлланн37
8
1/8 финала
Атлетик Б37
9
Плей-офф
Будё-Глимт37
10
Плей-офф
Лион36
11
Плей-офф
Рейнджерс36
12
Плей-офф
Олимпиакос36
13
Плей-офф
Стяуа36
14
Плей-офф
Бешикташ46
15
Плей-офф
Фенербахче35
16
Плей-офф
Порту34
17
Плей-офф
Славия П34
18
Плей-офф
Реал Сосьедад34
19
Плей-офф
Хоффенхайм34
20
Плей-офф
Рома34
21
Плей-офф
Виктория Пльзень33
22
Плей-офф
Манчестер Юнайтед33
23
Плей-офф
Эльфсборг33
24
Плей-офф
Ференцварош33
25 АЗ Алкмар33
26 Мальмё43
27 Брага33
28 Твенте32
29 Юнион31
30 ПАОК31
31 РФШ31
32 Ницца31
33 Лудогорец31
34 Маккаби Т-А30
35 Динамо К30
36 Карабах30

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