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Ларн - Санкт-Галлен 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 18614
07 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 3-й тур
Ларн
Санкт-Галлен

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ларн - Санкт-Галлен, которое состоится 07 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ларн
Ларн, Северная Ирландия
Санкт-Галлен
Санкт-Галлен, Швейцария
Главные тренеры
Северная ИрландияТирнан Линч
ГерманияПетер Цейдлер
История личных встреч
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й турЛарн1 : 4
03.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур3 : 0Ларн
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчЛарн3 : 1
22.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч2 : 1Ларн
15.08.2024Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчЛарн0 : 1 4 : 1
02.11.2024Швейцария — Суперлига13-й турСанкт-Галлен1 : 1
30.10.2024Швейцария — Суперлига12-й турСанкт-Галлен2 : 2
27.10.2024Швейцария — Суперлига11-й тур2 : 2Санкт-Галлен
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й турСанкт-Галлен2 : 4
20.10.2024Швейцария — Суперлига10-й тур2 : 1Санкт-Галлен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Челси26
2
1/8 финала
Фиорентина26
3
1/8 финала
Легия26
4
1/8 финала
Лугано26
5
1/8 финала
Витория Гимарайнш26
6
1/8 финала
Ягеллония26
7
1/8 финала
Хартс26
8
1/8 финала
Рапид В26
9
Плей-офф
Хайденхайм26
10
Плей-офф
Шэмрок Роверс24
11
Плей-офф
Борац Б-Л24
12
Плей-офф
Серкль Брюгге23
13
Плей-офф
Целе23
14
Плей-офф
Пафос23
15
Плей-офф
Мольде23
16
Плей-офф
Омония23
17
Плей-офф
Олимпия Л23
18
Плей-офф
Ноа23
19
Плей-офф
ТНС23
20
Плей-офф
Гент23
21
Плей-офф
Астана23
22
Плей-офф
Викингур Р23
23
Плей-офф
ХИК23
24
Плей-офф
Юргорден21
25 Копенгаген21
26 АПОЭЛ21
27 Бетис21
28 ЛАСК21
29 Панатинаикос21
30 Динамо Мн20
31 Млада-Болеслав20
32 ТСЦ20
33 Истанбул Башакшехир20
34 Петрокуб20
35 Санкт-Галлен20
36 Ларн20

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