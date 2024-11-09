Ростов - Химки 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
09 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Роман Сафьян (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Химки, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Химки
Химки
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Франк Себриан Артига
История личных встреч
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|2 : 2 8 : 7
|13.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|3 : 1
|02.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 0 6 : 7
|19.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|31.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|14.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|2 : 1
|08.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|1 : 1
|12.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 0
|25.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|0 : 2
|09.08.2009
|Россия - Премьер-Лига - 2009
|17-й тур
|2 : 0
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 3
|05.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 1
|01.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|26.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|03.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|27.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 4
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 6-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Ростов» — «Химки». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|14
|36
|2
|Зенит
|14
|33
|3
|Локомотив М
|14
|31
|4
|Динамо М
|14
|27
|5
|Спартак М
|14
|25
|6
|ЦСКА
|14
|24
|7
|Рубин
|14
|18
|8
|Акрон
|14
|16
|9
|Пари Нижний Новгород
|14
|15
|10
|Ростов
|14
|14
|11
|Динамо Мх
|14
|12
|12
|Крылья Советов
|14
|12
| 13
Стыковая зона
|Химки
|14
|12
| 14
Стыковая зона
|Факел
|14
|12
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|14
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|14
|8