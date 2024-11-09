02:17 ()
Онлайн трансляции
Суббота 09 ноября
Свернуть список

Ростов - Химки 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
09 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Роман Сафьян (Москва, Россия);
Ростов
Химки

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Химки, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Испания Франк Себриан Артига
История личных встреч
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур Химки2 : 2 8 : 7Ростов
13.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур Ростов3 : 1Химки
02.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Химки0 : 0 6 : 7Ростов
19.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Химки0 : 1Ростов
31.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Ростов1 : 0Химки
14.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Ростов2 : 1Химки
08.08.2021 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Химки1 : 1Ростов
12.03.2021 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Химки1 : 0Ростов
25.10.2020 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Ростов0 : 2Химки
09.08.2009 Россия - Премьер-Лига - 2009 17-й тур Ростов2 : 0Химки
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Ростов3 : 3
05.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч 0 : 1Ростов
01.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Ростов
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 0 : 0Ростов
26.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Ростов2 : 3
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Химки
27.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Химки3 : 4
23.10.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 6-й тур 2 : 0Химки
19.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Химки2 : 0
06.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 4 : 0Химки
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Ростов» — «Химки». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1436
2 Зенит1433
3 Локомотив М1431
4 Динамо М1427
5 Спартак М1425
6 ЦСКА1424
7 Рубин1418
8 Акрон1416
9 Пари Нижний Новгород1415
10 Ростов1414
11 Динамо Мх1412
12 Крылья Советов1412
13
Стыковая зона
Химки1412
14
Стыковая зона
Факел1412
15
Зона вылета
Ахмат149
16
Зона вылета
Оренбург148

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close