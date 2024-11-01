Вильярреал - Алавес 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
09 Ноября 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Алавес, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Алавес
Витория
|13
|вр
|Диего Конде
|17
|зщ
|Кико Фемения
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|2
|зщ
|Логан Кошта
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|15
|нп
|Тьерно Барри
|22
|нп
|Айосе Перес
|11
|нп
|Ильяс Ахомаш
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|36
|зщ
|Адриан Пика
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|6
|пз
|Андер Гевара
|18
|пз
|Хон Альдалур
|7
|нп
|Карлос Висенте
|21
|нп
|Абдеррахман Реббах
|11
|нп
|Антонио Мартинес
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|30.04.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 1
|21.12.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 2
|21.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|30.09.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 1
|25.01.2020
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 2
|25.10.2019
|Испания - Примера
|10-й тур
|4 : 1
|02.03.2019
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 2
|28.10.2018
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 6
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 2
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 0
|30.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|01.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|29.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 1
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|18.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|23
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|21
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|12
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|12
|19
|7
|Бетис
|12
|19
|8
|Мальорка
|12
|18
|9
|Райо Вальекано
|11
|16
|10
|Сельта
|12
|16
|11
|Реал Сосьедад
|12
|15
|12
|Жирона
|12
|15
|13
|Севилья
|12
|15
|14
|Алавес
|12
|13
|15
|Леганес
|12
|11
|16
|Хетафе
|12
|10
|17
|Эспаньол
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|12
|9
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7