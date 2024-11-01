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Вильярреал - Алавес 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
09 Ноября 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Вильярреал
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Алавес, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Алавес
Витория
13 Испания вр Диего Конде
17 Испания зщ Кико Фемения
3 Испания зщ Рауль Альбиоль
2 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
23 Испания зщ Серхи Кардона
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
10 Испания пз Дани Парехо
16 Испания пз Алекс Баэна
15 Франция нп Тьерно Барри
22 Испания нп Айосе Перес
11 Марокко нп Ильяс Ахомаш
1 Испания вр Антонио Сивера
14 Аргентина зщ Науэль Тенаглия
5 Марокко зщ Абделькадир Абкар
36 Испания зщ Адриан Пика
3 Испания зщ Мануэль Санчес
8 Испания пз Антонио Бланко
6 Испания пз Андер Гевара
18 Испания пз Хон Альдалур
7 Испания нп Карлос Висенте
21 Алжир нп Абдеррахман Реббах
11 Испания нп Антонио Мартинес
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
10.02.2024 Испания - Примера 24-й тур Алавес1 : 1Вильярреал
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Вильярреал1 : 1Алавес
30.04.2022 Испания - Примера 34-й тур Алавес2 : 1Вильярреал
21.12.2021 Испания - Примера 4-й тур Вильярреал5 : 2Алавес
21.04.2021 Испания - Примера 31-й тур Алавес2 : 1Вильярреал
30.09.2020 Испания - Примера 4-й тур Вильярреал3 : 1Алавес
25.01.2020 Испания - Примера 21-й тур Алавес1 : 2Вильярреал
25.10.2019 Испания - Примера 10-й тур Вильярреал4 : 1Алавес
02.03.2019 Испания - Примера 26-й тур Вильярреал1 : 2Алавес
28.10.2018 Испания - Примера 10-й тур Алавес2 : 1Вильярреал
29.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 6Вильярреал
26.10.2024 Испания — Примера 11-й тур 1 : 2Вильярреал
20.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Вильярреал1 : 1
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур 2 : 0Вильярреал
30.09.2024 Испания — Примера 8-й тур Вильярреал3 : 1
01.11.2024 Испания — Примера 12-й тур Алавес1 : 0
29.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 1Алавес
26.10.2024 Испания — Примера 11-й тур 1 : 0Алавес
18.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Алавес2 : 3
06.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Алавес0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1233
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1124
3
Лига чемпионов
Атлетико М1223
4
Лига чемпионов
Вильярреал1121
5
Лига Европы
Осасуна1221
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1219
7 Бетис1219
8 Мальорка1218
9 Райо Вальекано1116
10 Сельта1216
11 Реал Сосьедад1215
12 Жирона1215
13 Севилья1215
14 Алавес1213
15 Леганес1211
16 Хетафе1210
17 Эспаньол1210
18
Зона вылета
Лас-Пальмас129
19
Зона вылета
Вальядолид128
20
Зона вылета
Валенсия117

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