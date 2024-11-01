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Вердер - Хольштайн 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
09 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Вердер
Хольштайн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Хольштайн, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Хольштайн
Киль
1ГерманияврМихаэль Цеттерер
22АргентиназщХулиан Малатини
32АвстриязщМарко Фридль
5ГерманиязщАмос Пипер
27ГерманиязщФеликс Агу
19ГерманиязщДеррик Кён
10ГерманияпзЛеонардо Биттенкорт
14БельгияпзСенне Линен
20АвстрияпзРомано Шмид
11ГерманиянпДжастин Нджинма
7ГерманиянпМарвин Дукш
1ГерманияврТимон Вайнер
6СербиязщМарко Ивезич
4ГерманиязщПатрик Эррас
14ГерманиязщМакс Гешвилль
17ГерманиязщТимо Беккер
27ПольшазщТимотеуш Пухач
22ГерманияпзНиколай Ремберг
37Босния и ГерцеговинапзАрмин Гигович
24НорвегиянпМагнус Кнудсен
7ГерманиянпСтивен Скрыбски
19ГерманиянпФил Харрес
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ГерманияМарцель Рапп
История личных встреч
29.04.2022Германия - Вторая Бундеслига32-й турВердер2 : 3Хольштайн
27.11.2021Германия - Вторая Бундеслига15-й турХольштайн2 : 1Вердер
03.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур4 : 1Вердер
30.10.2024Кубок Германии1/16 финала0 : 1Вердер
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й турВердер2 : 2
20.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур2 : 4Вердер
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й турВердер0 : 1
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турХольштайн1 : 0
29.10.2024Кубок Германии1/16 финала3 : 0Хольштайн
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур2 : 1Хольштайн
20.10.2024Германия — Бундеслига7-й турХольштайн0 : 2
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур2 : 2Хольштайн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария923
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг920
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф917
4
Лига чемпионов
Байер916
5
Лига Европы
Боруссия Д916
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург916
7 Унион915
8 Штутгарт913
9 Боруссия М913
10 Вердер912
11 Аугсбург911
12 Хайденхайм910
13 Майнц910
14 Вольфсбург99
15 Санкт-Паули98
16
Стыковая зона
Хоффенхайм98
17
Зона вылета
Хольштайн95
18
Зона вылета
Бохум91

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