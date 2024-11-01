Вердер - Хольштайн 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
09 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Хольштайн, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Хольштайн
Киль
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|22
|зщ
|Хулиан Малатини
|32
|зщ
|Марко Фридль
|5
|зщ
|Амос Пипер
|27
|зщ
|Феликс Агу
|19
|зщ
|Деррик Кён
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|11
|нп
|Джастин Нджинма
|7
|нп
|Марвин Дукш
|1
|вр
|Тимон Вайнер
|6
|зщ
|Марко Ивезич
|4
|зщ
|Патрик Эррас
|14
|зщ
|Макс Гешвилль
|17
|зщ
|Тимо Беккер
|27
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|22
|пз
|Николай Ремберг
|37
|пз
|Армин Гигович
|24
|нп
|Магнус Кнудсен
|7
|нп
|Стивен Скрыбски
|19
|нп
|Фил Харрес
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Марцель Рапп
История личных встреч
|29.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 3
|27.11.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|20.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 4
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|20.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|20
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|9
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|9
|16
|7
|Унион
|9
|15
|8
|Штутгарт
|9
|13
|9
|Боруссия М
|9
|13
|10
|Вердер
|9
|12
|11
|Аугсбург
|9
|11
|12
|Хайденхайм
|9
|10
|13
|Майнц
|9
|10
|14
|Вольфсбург
|9
|9
|15
|Санкт-Паули
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|9
|1