02:21 ()
Онлайн трансляции
Суббота 09 ноября
Свернуть список

Гронинген - Спарта 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
09 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Гронинген
Спарта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Спарта, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
Спарта
Роттердам
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
7 Кюрасао зщ Леандро Бакуна
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
67 Нидерланды зщ Sven Bouland
14 Нидерланды пз Jorg Schreuders
10 Италия пз Лучано Валенте
22 Нидерланды пз Финн Стам
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
8 Норвегия пз Йохан Хове
26 Нидерланды нп Thom van Bergen
29 Нидерланды нп Постема Романо
1 Нидерланды вр Ник Олай
14 Нидерланды зщ Рик Мейссен
3 Нидерланды зщ Marvin Young
12 Нидерланды зщ Бойд Рейт
13 Нидерланды зщ Mike Kleijn
6 Норвегия пз Джошуа Китолано
8 Нидерланды пз Пелле Клемент
19 Нидерланды пз Камиель Негли
10 Бельгия пз Арно Версейрен
11 Нидерланды пз Мохамед Нассо
9 Канада нп Шарль-Андреас Брим
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Гронинген0 : 5Спарта
17.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Спарта2 : 1Гронинген
07.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Гронинген1 : 2Спарта
17.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Спарта1 : 1Гронинген
02.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Гронинген1 : 2Спарта
19.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Спарта2 : 3Гронинген
16.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Спарта1 : 2Гронинген
20.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Гронинген2 : 0Спарта
24.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Гронинген4 : 0Спарта
29.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Спарта2 : 1Гронинген
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 6 : 0Гронинген
29.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 5Гронинген
26.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 1 : 0Гронинген
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Гронинген0 : 1
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 3 : 1Гронинген
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Спарта1 : 4
31.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 6 ДВСпарта
26.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 2 : 0Спарта
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Спарта2 : 2
05.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 2 : 1Спарта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1130
2
Лига чемпионов
Аякс1025
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1025
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1122
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1121
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1117
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1117
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1115
9 НАК Бреда1115
10 НЕК Неймеген1113
11 Виллем II1112
12 Хераклес1112
13 Спарта1111
14 Херенвен1111
15 Гронинген119
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле119
17
Зона вылета
Алмере Сити116
18
Зона вылета
Валвейк114

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close