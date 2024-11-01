Гронинген - Спарта 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
09 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Спарта, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Гронинген
Спарта
Роттердам
|1
|вр
|Этьен Вассен
|7
|зщ
|Леандро Бакуна
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|67
|зщ
|Sven Bouland
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|10
|пз
|Лучано Валенте
|22
|пз
|Финн Стам
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|8
|пз
|Йохан Хове
|26
|нп
|Thom van Bergen
|29
|нп
|Постема Романо
|1
|вр
|Ник Олай
|14
|зщ
|Рик Мейссен
|3
|зщ
|Marvin Young
|12
|зщ
|Бойд Рейт
|13
|зщ
|Mike Kleijn
|6
|пз
|Джошуа Китолано
|8
|пз
|Пелле Клемент
|19
|пз
|Камиель Негли
|10
|пз
|Арно Версейрен
|11
|пз
|Мохамед Нассо
|9
|нп
|Шарль-Андреас Брим
Главные тренеры
|Дик Люккин
История личных встреч
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 5
|17.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|07.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 2
|17.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|02.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 2
|19.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 3
|16.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 2
|20.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 0
|24.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|4 : 0
|29.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|6 : 0
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 5
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 4
|31.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 6 ДВ
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|10
|25
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|10
|25
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|11
|22
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|11
|21
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|11
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|11
|17
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|11
|15
|9
|НАК Бреда
|11
|15
|10
|НЕК Неймеген
|11
|13
|11
|Виллем II
|11
|12
|12
|Хераклес
|11
|12
|13
|Спарта
|11
|11
|14
|Херенвен
|11
|11
|15
|Гронинген
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|11
|4