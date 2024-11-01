Неман - Динамо Мн 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
11 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Динамо Мн, которое состоится 11 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|23.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|08.05.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|17.04.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
|29.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 0
|31.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 3
|20.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 0
|28.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 2
|01.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|26.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|19.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 0
|06.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 4
|29.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 0
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 0
|02.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|2 : 0
|29.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|25
|62
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|27
|60
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|27
|55
|4
|Динамо-Брест
|28
|48
|5
|Витебск
|28
|44
|6
|Гомель
|28
|43
|7
|БАТЭ
|28
|37
|8
|Слуцк
|28
|36
|9
|Ислочь
|28
|35
|10
|Славия-Мозырь
|28
|34
|11
|Арсенал
|28
|34
|12
|Сморгонь
|27
|28
|13
|Минск
|28
|28
|14
|Нафтан
|28
|22
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|28
|15
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|28
|2