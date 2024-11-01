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Неман - Динамо Мн 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
11 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Неман
Динамо Мн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Динамо Мн, которое состоится 11 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
23.06.2024 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Динамо Мн2 : 1Неман
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Неман2 : 0Динамо Мн
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Динамо Мн1 : 0Неман
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо Мн2 : 1Неман
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Неман1 : 0Динамо Мн
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Динамо Мн2 : 0Неман
31.08.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Неман2 : 3Динамо Мн
20.11.2021 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Динамо Мн2 : 0Неман
28.06.2021 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Неман1 : 2Динамо Мн
01.08.2020 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Неман1 : 0Динамо Мн
02.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 0 : 3Неман
26.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 2 : 2Неман
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Неман2 : 0
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 0 : 4Неман
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Неман1 : 0
07.11.2024 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 4 : 0Динамо Мн
02.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Динамо Мн2 : 0
29.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Динамо Мн2 : 0
24.10.2024 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 0Динамо Мн
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Динамо Мн2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2562
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2760
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2755
4 Динамо-Брест2848
5 Витебск2844
6 Гомель2843
7 БАТЭ2837
8 Слуцк2836
9 Ислочь2835
10 Славия-Мозырь2834
11 Арсенал2834
12 Сморгонь2728
13 Минск2828
14 Нафтан2822
15
Зона вылета
Днепр М2815
16
Зона вылета
Шахтёр С282

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