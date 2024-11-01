Реал Сосьедад - Бетис 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
01 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Бетис, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Бетис
Севилья
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|27
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|21
|зщ
|Найеф Агер
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|23
|пз
|Брайс Мендес
|24
|пз
|Лука Сучич
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|1
|вр
|Руй Силва
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|5
|зщ
|Марк Бартра
|15
|зщ
|Ромен Перро
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|34
|пз
|Карлос Гирао
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|19
|нп
|Икер Лосада
|10
|нп
|Эз Абде
|8
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 2
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 0
|25.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|30.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 2
|15.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 0
|03.02.2022
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 4
|12.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|4 : 0
|26.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1 ДВ
|23.01.2021
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 2
|18.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 3
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
|21.11.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 5
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|4 : 2
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 2
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|30
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|14
|29
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|13
|25
| 5
Лига Европы
|Мальорка
|15
|24
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|14
|23
|7
|Осасуна
|14
|22
|8
|Жирона
|14
|21
|9
|Бетис
|14
|20
|10
|Реал Сосьедад
|14
|18
|11
|Сельта
|15
|18
|12
|Севилья
|14
|18
|13
|Райо Вальекано
|13
|16
|14
|Леганес
|15
|15
|15
|Лас-Пальмас
|15
|15
|16
|Алавес
|15
|14
|17
|Хетафе
|14
|13
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|14
|13
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|14
|9