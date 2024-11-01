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Реал Сосьедад - Бетис 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
01 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Реал Сосьедад
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Бетис, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Бетис
Севилья
1ИспанияврАлекс Ремиро
27ВенесуэлазщХон Арамбуру
5ИспаниязщИгор Субельдия
21МароккозщНайеф Агер
17ИспаниязщСерхио Гомес
4ИспанияпзМартин Субименди
23ИспанияпзБрайс Мендес
24ХорватияпзЛука Сучич
14ЯпониянпТакефуса Кубо
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
7ИспаниянпАндер Барренечеа
1ПортугалияврРуй Силва
23СенегалзщЮссуф Сабали
3ИспаниязщДиего Льоренте
5ИспаниязщМарк Бартра
15ФранциязщРомен Перро
16ИспанияпзСерхи Альтмира
34ИспанияпзКарлос Гирао
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
19ИспаниянпИкер Лосада
10МарокконпЭз Абде
8БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
19.05.2024Испания - Примера37-й турБетис0 : 2Реал Сосьедад
17.12.2023Испания - Примера17-й турРеал Сосьедад0 : 0Бетис
25.04.2023Испания - Примера31-й турБетис0 : 0Реал Сосьедад
30.10.2022Испания - Примера12-й турРеал Сосьедад0 : 2Бетис
15.04.2022Испания - Примера32-й турРеал Сосьедад0 : 0Бетис
03.02.2022Кубок Испании1/4 финалаРеал Сосьедад0 : 4Бетис
12.12.2021Испания - Примера17-й турБетис4 : 0Реал Сосьедад
26.01.2021Кубок Испании1/8 финалаБетис3 : 1 ДВРеал Сосьедад
23.01.2021Испания - Примера20-й турРеал Сосьедад2 : 2Бетис
18.10.2020Испания - Примера6-й турБетис0 : 3Реал Сосьедад
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турРеал Сосьедад2 : 0
24.11.2024Испания — Примера14-й тур1 : 0Реал Сосьедад
21.11.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 5Реал Сосьедад
10.11.2024Испания — Примера13-й турРеал Сосьедад1 : 0
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур2 : 1Реал Сосьедад
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур2 : 1Бетис
23.11.2024Испания — Примера14-й тур4 : 2Бетис
10.11.2024Испания — Примера13-й турБетис2 : 2
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й турБетис2 : 1
03.11.2024Испания — Примера12-й тур1 : 1Бетис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1534
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1330
3
Лига чемпионов
Атлетико М1429
4
Лига чемпионов
Вильярреал1325
5
Лига Европы
Мальорка1524
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1423
7 Осасуна1422
8 Жирона1421
9 Бетис1420
10 Реал Сосьедад1418
11 Сельта1518
12 Севилья1418
13 Райо Вальекано1316
14 Леганес1515
15 Лас-Пальмас1515
16 Алавес1514
17 Хетафе1413
18
Зона вылета
Эспаньол1413
19
Зона вылета
Валенсия1310
20
Зона вылета
Вальядолид149

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