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Утрехт - ПСВ Эйндховен 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
01 Декабря 2024 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Утрехт
ПСВ Эйндховен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - ПСВ Эйндховен, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
3 Нидерланды зщ Mike van der Hoorn
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
6 Дания пз Оскар Фрауло
21 США пз Пакстен Ааронсон
22 Испания пз Мигель Родригес
7 Дания пз Виктор Йенсен
20 Франция нп Йоанн Катлин
19 Бельгия нп Антони Дескотт
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
2 Нидерланды зщ Рик Карсдорп
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
18 Франция зщ Оливье Боскальи
32 Бельгия зщ Маттео Дамс
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
7 США пз Малик Тилльман
11 Бельгия нп Жоан Бакайоко
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
10 Нидерланды нп Ноа Ланг
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
21.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Утрехт1 : 1ПСВ Эйндховен
12.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Утрехт
19.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Утрехт2 : 2ПСВ Эйндховен
16.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур ПСВ Эйндховен6 : 1Утрехт
13.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Утрехт0 : 1ПСВ Эйндховен
04.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПСВ Эйндховен4 : 1Утрехт
16.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Утрехт1 : 1ПСВ Эйндховен
13.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1Утрехт
19.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Утрехт3 : 0ПСВ Эйндховен
10.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Утрехт2 : 2ПСВ Эйндховен
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 2Утрехт
08.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Утрехт1 : 0
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 1 : 4Утрехт
31.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 2Утрехт
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Утрехт0 : 2
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур ПСВ Эйндховен3 : 2
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур ПСВ Эйндховен5 : 0
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 0 : 3ПСВ Эйндховен
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур ПСВ Эйндховен4 : 0
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 3 : 2ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1336
2
Лига чемпионов
Утрехт1231
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1229
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1328
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1325
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1320
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1419
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1318
9 Фортуна1317
10 НЕК Неймеген1316
11 Виллем II1416
12 Гронинген1415
13 Херенвен1415
14 Хераклес1313
15 ПЕК Зволле1312
16
Стыковая зона
Спарта1311
17
Зона вылета
Валвейк146
18
Зона вылета
Алмере Сити146

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