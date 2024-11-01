Утрехт - ПСВ Эйндховен 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
01 Декабря 2024 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - ПСВ Эйндховен, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|6
|пз
|Оскар Фрауло
|21
|пз
|Пакстен Ааронсон
|22
|пз
|Мигель Родригес
|7
|пз
|Виктор Йенсен
|20
|нп
|Йоанн Катлин
|19
|нп
|Антони Дескотт
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|2
|зщ
|Рик Карсдорп
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|32
|зщ
|Маттео Дамс
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|7
|пз
|Малик Тилльман
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
|10
|нп
|Ноа Ланг
Главные тренеры
|Рон Янс
|Петер Бош
История личных встреч
|21.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 0
|19.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 2
|16.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|6 : 1
|13.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 1
|04.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|4 : 1
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 1
|13.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 1
|19.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|3 : 0
|10.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 2
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 4
|31.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 2
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|0 : 2
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 2
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|5 : 0
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 3
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|36
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|12
|31
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|12
|29
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|13
|28
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|13
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|13
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|14
|19
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|13
|18
|9
|Фортуна
|13
|17
|10
|НЕК Неймеген
|13
|16
|11
|Виллем II
|14
|16
|12
|Гронинген
|14
|15
|13
|Херенвен
|14
|15
|14
|Хераклес
|13
|13
|15
|ПЕК Зволле
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|14
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|14
|6