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Нюрнберг - Фортуна 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
01 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур
Нюрнберг
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Фортуна, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
03.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Фортуна3 : 1Нюрнберг
02.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Нюрнберг0 : 5Фортуна
22.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Нюрнберг2 : 0Фортуна
08.02.2023 Кубок Германии 1/8 финала Нюрнберг1 : 1 5 : 3Фортуна
15.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Фортуна0 : 1Нюрнберг
21.01.2022 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Фортуна0 : 1Нюрнберг
14.08.2021 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Нюрнберг2 : 0Фортуна
07.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Фортуна3 : 1Нюрнберг
07.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Нюрнберг1 : 1Фортуна
23.02.2019 Германия - Бундеслига 23-й тур Фортуна2 : 1Нюрнберг
22.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 3 : 2Нюрнберг
08.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Нюрнберг0 : 0
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 1 : 1Нюрнберг
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 1Нюрнберг
25.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Нюрнберг8 : 3
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Фортуна0 : 2
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Фортуна1 : 1
01.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 1 : 0Фортуна
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Фортуна3 : 4
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 0 : 3Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071427
2
Повышение
Кайзерслаутерн1423
3
Плей-офф за повышение
Ганновер-961423
4 Карлсруэ1323
5 Эльверсберг1422
6 Кёльн1422
7 Фортуна1321
8 Герта1421
9 Магдебург1421
10 Гамбург1320
11 Дармштадт 981319
12 Нюрнберг1318
13 Шальке-041413
14 Гройтер Фюрт1313
15 Айнтрахт Б1413
16
Стыковая зона
Ульм 18461311
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер1311
18
Зона вылета
Ян148

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