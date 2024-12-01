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Сандерленд - Бристоль Сити 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
10 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 20-й тур
Сандерленд
Бристоль Сити

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Бристоль Сити, которое состоится 10 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Сандерленд0 : 0Бристоль Сити
16.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Бристоль Сити1 : 0Сандерленд
18.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Сандерленд1 : 1Бристоль Сити
06.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Бристоль Сити2 : 3Сандерленд
10.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Бристоль Сити3 : 3Сандерленд
28.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Сандерленд1 : 2Бристоль Сити
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Сандерленд2 : 1
29.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 1 : 0Сандерленд
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Сандерленд0 : 0
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 1 : 1Сандерленд
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Сандерленд2 : 2
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 3 : 0Бристоль Сити
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Бристоль Сити4 : 0
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 1 : 0Бристоль Сити
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Бристоль Сити0 : 1
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 0 : 2Бристоль Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед1939
2
Повышение
Лидс Юнайтед1938
3
Плей-офф
Бёрнли1937
4
Плей-офф
Сандерленд1936
5
Плей-офф
Мидлсбро1931
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1831
7 Уотфорд1830
8 Вест Бромвич Альбион1929
9 Шеффилд Уэнсдей1926
10 Норвич Сити1925
11 Миллуолл1825
12 Бристоль Сити1925
13 Суонси Сити1924
14 Ковентри Сити1921
15 Сток Сити1921
16 Дерби Каунти1920
17 Престон Норт Энд1919
18 Лутон Таун1919
19 Оксфорд Юнайтед1818
20 Куинз Парк Рейнджерс1918
21 Кардифф Сити1817
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1817
23
Зона вылета
Портсмут1716
24
Зона вылета
Халл Сити1915

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