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Суонси Сити - Сандерленд 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
14 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 21-й тур
Суонси Сити
Сандерленд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Сандерленд, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Сандерленд1 : 2Суонси Сити
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Суонси Сити0 : 0Сандерленд
14.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Сандерленд1 : 3Суонси Сити
08.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Суонси Сити2 : 1Сандерленд
13.05.2017 Англия - Премьер-лига 37-й тур Сандерленд0 : 2Суонси Сити
10.12.2016 Англия - Премьер-лига 15-й тур Суонси Сити3 : 0Сандерленд
13.01.2016 Англия - Премьер-лига 21-й тур Суонси Сити2 : 4Сандерленд
22.08.2015 Англия - Премьер-лига 3-й тур Сандерленд1 : 1Суонси Сити
07.02.2015 Англия - Премьер-лига 24-й тур Суонси Сити1 : 1Сандерленд
27.09.2014 Англия - Премьер-лига 6-й тур Сандерленд0 : 0Суонси Сити
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 1 : 2Суонси Сити
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 1 : 1Суонси Сити
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Суонси Сити2 : 2
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 1 : 2Суонси Сити
24.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Суонси Сити3 : 4
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Сандерленд1 : 1
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Сандерленд2 : 1
29.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 1 : 0Сандерленд
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Сандерленд0 : 0
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 1 : 1Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2042
2
Повышение
Лидс Юнайтед2041
3
Плей-офф
Бёрнли2038
4
Плей-офф
Сандерленд2037
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс1934
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2032
7 Мидлсбро2031
8 Уотфорд1931
9 Суонси Сити2027
10 Норвич Сити2026
11 Бристоль Сити2026
12 Шеффилд Уэнсдей2026
13 Миллуолл1925
14 Престон Норт Энд2022
15 Лутон Таун2022
16 Ковентри Сити2021
17 Дерби Каунти2021
18 Сток Сити2021
19 Куинз Парк Рейнджерс2021
20 Оксфорд Юнайтед1918
21 Портсмут1817
22
Зона вылета
Кардифф Сити1917
23
Зона вылета
Плимут Аргайл1917
24
Зона вылета
Халл Сити2016

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