Аякс - Алмере Сити 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
15 Декабря 2024 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Алмере Сити, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Алмере Сити
Алмере
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|21
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|23
|нп
|Стивен Бергёйс
|25
|нп
|Ваут Вегорст
|10
|нп
|Чуба Акпом
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|25
|зщ
|Кристофер Маменги
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|5
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|16
|пз
|Ади Налич
|8
|пз
|Anas Tahiri
|7
|нп
|Ruben Providence
|9
|нп
|Томас Робине
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Хедвигес Мадуро
История личных встреч
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 2
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 3
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 1
|04.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 2
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 3
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 4
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|16
|42
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|15
|35
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|15
|33
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|15
|32
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|26
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|15
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|15
|21
|9
|Херенвен
|16
|21
|10
|Виллем II
|16
|19
|11
|Фортуна
|15
|19
|12
|НЕК Неймеген
|15
|16
|13
|ПЕК Зволле
|16
|16
|14
|Гронинген
|15
|16
|15
|Хераклес
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|15
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|15
|6