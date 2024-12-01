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Аякс - Алмере Сити 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
15 Декабря 2024 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Аякс
Алмере Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Алмере Сити, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Алмере Сити
Алмере
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
3 Дания зщ Антон Гоэи
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
21 Нидерланды пз Бранко ван ден Бомен
6 Англия пз Джордан Хендерсон
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
23 Нидерланды нп Стивен Бергёйс
25 Нидерланды нп Ваут Вегорст
10 Англия нп Чуба Акпом
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
20 Нидерланды зщ Хамби Акуйоби
3 Нидерланды зщ Йоей Якобс
25 Нидерланды зщ Кристофер Маменги
14 Греция зщ Василиос Загаритис
5 Нидерланды зщ Jochem Ritmeester van de Kamp
16 Босния и Герцеговина пз Ади Налич
8 Бельгия пз Anas Tahiri
7 Франция нп Ruben Providence
9 Франция нп Томас Робине
11 Франция нп Жуниор Кадиль
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Нидерланды Хедвигес Мадуро
История личных встреч
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Аякс3 : 0Алмере Сити
12.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Алмере Сити2 : 2Аякс
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Аякс1 : 3
08.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 2 : 1Аякс
04.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Аякс2 : 2
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 2Аякс
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 2 : 0Аякс
08.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Алмере Сити1 : 3
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 0Алмере Сити
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 3 : 0Алмере Сити
10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Алмере Сити1 : 4
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 2 : 0Алмере Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1642
2
Лига чемпионов
Утрехт1535
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1533
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1532
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1528
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1526
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1522
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1521
9 Херенвен1621
10 Виллем II1619
11 Фортуна1519
12 НЕК Неймеген1516
13 ПЕК Зволле1616
14 Гронинген1516
15 Хераклес1514
16
Стыковая зона
Спарта1511
17
Зона вылета
Валвейк156
18
Зона вылета
Алмере Сити156

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