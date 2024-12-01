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Альбасете - Леванте 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Карлос Бельмонте (Альбасете, Испания), вместимость: 17524
17 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Испания — Сегунда, 20-й тур
Альбасете
Леванте

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альбасете - Леванте, которое состоится 17 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Сегунда, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Карлос Бельмонте (Альбасете, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альбасете
Альбасете
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
Испания Хулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
13.01.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 22-й тур Леванте3 : 2Альбасете
06.10.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 10-й тур Альбасете0 : 2Леванте
07.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Леванте3 : 0Альбасете
03.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Альбасете1 : 3Леванте
12.03.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 31-й тур Леванте0 : 0Альбасете
06.11.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 15-й тур Альбасете2 : 3Леванте
17.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Леванте0 : 0Альбасете
05.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала. 1-й матч Альбасете1 : 1Леванте
14.12.2024 Испания — Сегунда 19-й тур 1 : 0Альбасете
08.12.2024 Испания — Сегунда 18-й тур Альбасете0 : 0
30.11.2024 Испания — Сегунда 17-й тур 0 : 1Альбасете
24.11.2024 Испания — Сегунда 16-й тур Альбасете2 : 1
16.11.2024 Испания — Сегунда 15-й тур 2 : 0Альбасете
14.12.2024 Испания — Сегунда 19-й тур Леванте2 : 2
06.12.2024 Испания — Сегунда 18-й тур 2 : 1Леванте
01.12.2024 Испания — Сегунда 17-й тур Леванте3 : 1
27.11.2024 Испания — Сегунда 13-й тур Леванте4 : 2
22.11.2024 Испания — Сегунда 16-й тур 0 : 0Леванте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Расинг1937
2
Повышение
Альмерия1935
3
Плей-офф за повышение
Мирандес1934
4
Плей-офф за повышение
Овьедо1932
5
Плей-офф за повышение
Эльче1930
6
Плей-офф за повышение
Леванте1830
7 Спортинг Хихон1929
8 Гранада1929
9 Уэска1929
10 Кастельон1929
11 Эйбар1927
12 Сарагоса1926
13 Малага1924
14 Альбасете1924
15 Бургос1922
16 Депортиво1821
17 Кадис1921
18 Кордова1921
19
Зона вылета
Эльденсе1920
20
Зона вылета
Расинг Ф1918
21
Зона вылета
Картахена1913
22
Зона вылета
Тенерифе1711

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