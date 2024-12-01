Альбасете - Леванте 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Карлос Бельмонте (Альбасете, Испания), вместимость: 17524
17 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Испания — Сегунда, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альбасете - Леванте, которое состоится 17 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Сегунда, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Карлос Бельмонте (Альбасете, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альбасете
Альбасете
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
|Хулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
|13.01.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 22-й тур
|3 : 2
|06.10.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 10-й тур
|0 : 2
|07.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|03.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 3
|12.03.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 31-й тур
|0 : 0
|06.11.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 15-й тур
|2 : 3
|17.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|0 : 0
|05.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 1
|14.12.2024
|Испания — Сегунда
|19-й тур
|1 : 0
|08.12.2024
|Испания — Сегунда
|18-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Испания — Сегунда
|17-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Испания — Сегунда
|16-й тур
|2 : 1
|16.11.2024
|Испания — Сегунда
|15-й тур
|2 : 0
|14.12.2024
|Испания — Сегунда
|19-й тур
|2 : 2
|06.12.2024
|Испания — Сегунда
|18-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Испания — Сегунда
|17-й тур
|3 : 1
|27.11.2024
|Испания — Сегунда
|13-й тур
|4 : 2
|22.11.2024
|Испания — Сегунда
|16-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Расинг
|19
|37
| 2
Повышение
|Альмерия
|19
|35
| 3
Плей-офф за повышение
|Мирандес
|19
|34
| 4
Плей-офф за повышение
|Овьедо
|19
|32
| 5
Плей-офф за повышение
|Эльче
|19
|30
| 6
Плей-офф за повышение
|Леванте
|18
|30
|7
|Спортинг Хихон
|19
|29
|8
|Гранада
|19
|29
|9
|Уэска
|19
|29
|10
|Кастельон
|19
|29
|11
|Эйбар
|19
|27
|12
|Сарагоса
|19
|26
|13
|Малага
|19
|24
|14
|Альбасете
|19
|24
|15
|Бургос
|19
|22
|16
|Депортиво
|18
|21
|17
|Кадис
|19
|21
|18
|Кордова
|19
|21
| 19
Зона вылета
|Эльденсе
|19
|20
| 20
Зона вылета
|Расинг Ф
|19
|18
| 21
Зона вылета
|Картахена
|19
|13
| 22
Зона вылета
|Тенерифе
|17
|11