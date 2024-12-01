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Эльверсберг - Шальке-04 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия), вместимость: 11150
20 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур
Эльверсберг
Шальке-04

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Шальке-04, которое состоится 20 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
Нидерланды Кеес ван Вондерен
История личных встреч
19.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Эльверсберг1 : 1Шальке-04
10.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Шальке-041 : 2Эльверсберг
15.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 0 : 3Эльверсберг
06.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Эльверсберг2 : 1
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Эльверсберг1 : 3
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 0 : 2Эльверсберг
10.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Эльверсберг3 : 1
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Шальке-041 : 1
06.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 2 : 4Шальке-04
29.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Шальке-040 : 3
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 2 : 2Шальке-04
10.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Шальке-042 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Эльверсберг1628
2
Повышение
Кёльн1628
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 071628
4 Фортуна1626
5 Ганновер-961626
6 Кайзерслаутерн1626
7 Карлсруэ1626
8 Гамбург1625
9 Магдебург1625
10 Дармштадт 981624
11 Герта1621
12 Гройтер Фюрт1620
13 Нюрнберг1619
14 Шальке-041617
15 Пройссен Мюнстер1615
16
Стыковая зона
Ульм 18461613
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1613
18
Зона вылета
Ян168

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