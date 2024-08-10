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Кёльн - Эльверсберг 25 Января прямая трансляция

Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
25 Января 2025 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 19-й тур
Кёльн
Эльверсберг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Эльверсберг, которое состоится 25 Января 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Главные тренеры
Австрия Герхард Штрубер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Эльверсберг2 : 2Кёльн
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 1 : 0Кёльн
22.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 0 : 1Кёльн
15.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Кёльн3 : 1
08.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 0 : 1Кёльн
04.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала Кёльн2 : 1 ДВ
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Эльверсберг2 : 5
20.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Эльверсберг1 : 4
15.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 0 : 3Эльверсберг
06.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Эльверсберг2 : 1
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Эльверсберг1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Магдебург1932
2
Повышение
Кайзерслаутерн1932
3
Плей-офф за повышение
Гамбург1831
4 Кёльн1831
5 Ганновер-961830
6 Карлсруэ1829
7 Эльверсберг1828
8 Падерборн 071828
9 Фортуна1827
10 Дармштадт 981825
11 Нюрнберг1825
12 Герта1825
13 Шальке-041821
14 Гройтер Фюрт1920
15 Пройссен Мюнстер1819
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б1915
17
Зона вылета
Ульм 18461814
18
Зона вылета
Ян1811

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