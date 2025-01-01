Райо Вальекано - Жирона 26 Января прямая трансляция
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
26 Января 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 21-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Жирона, которое состоится 26 Января 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Жирона
Жирона
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|6
|пз
|Пате Сисс
|17
|пз
|Унай Лопес
|21
|нп
|Адриан Эмбарба
|14
|нп
|Серхио Камельо
|7
|нп
|Иси Паласон
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|23
|пз
|Иван Мартин
|21
|пз
|Янхель Эррера
|8
|пз
|Виктор Цыганков
|10
|пз
|Ясер Асприлья
|20
|нп
|Брайан Хиль
|9
|нп
|Абель Руис
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Мичел Санчес
История личных встреч
|25.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|26.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 0
|17.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 2
|18.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|29.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 2
|15.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2
|20.06.2021
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал
|0 : 2
|13.06.2021
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал
|1 : 2
|10.04.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 34-й тур
|2 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 1
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1
|10.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|03.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 3
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 2
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 1
|20.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|3 : 0
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|20
|46
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|21
|45
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|20
|39
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|21
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|21
|30
|7
|Реал Сосьедад
|20
|28
|8
|Жирона
|20
|28
|9
|Бетис
|21
|28
|10
|Осасуна
|21
|27
|11
|Севилья
|21
|27
|12
|Райо Вальекано
|20
|26
|13
|Сельта
|20
|24
|14
|Лас-Пальмас
|21
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Хетафе
|20
|20
|17
|Эспаньол
|21
|20
| 18
Зона вылета
|Алавес
|20
|20
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|20
|16
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|20
|15