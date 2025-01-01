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Райо Вальекано - Жирона 26 Января прямая трансляция

Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
26 Января 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 21-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Райо Вальекано
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Жирона, которое состоится 26 Января 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Жирона
Жирона
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
16ГаназщАбдул Мумин
3ИспаниязщПеп Чаварриа
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
6СенегалпзПате Сисс
17ИспанияпзУнай Лопес
21ИспаниянпАдриан Эмбарба
14ИспаниянпСерхио Камельо
7ИспаниянпИси Паласон
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
5ИспаниязщДавид Лопес
18ЧехиязщЛадислав Крейчи
17НидерландызщДейли Блинд
23ИспанияпзИван Мартин
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
8УкраинапзВиктор Цыганков
10КолумбияпзЯсер Асприлья
20ИспаниянпБрайан Хиль
9ИспаниянпАбель Руис
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
ИспанияМичел Санчес
История личных встреч
25.09.2024Испания — Примера7-й турЖирона0 : 0Райо Вальекано
26.02.2024Испания - Примера26-й турЖирона3 : 0Райо Вальекано
17.01.2024Кубок Испании1/8 финалаЖирона3 : 1Райо Вальекано
11.11.2023Испания - Примера13-й турРайо Вальекано1 : 2Жирона
18.03.2023Испания - Примера26-й турРайо Вальекано2 : 2Жирона
29.12.2022Испания - Примера15-й турЖирона2 : 2Райо Вальекано
15.01.2022Кубок Испании1/8 финалаЖирона1 : 2Райо Вальекано
20.06.2021Испания - СегундаПлей-офф - ФиналЖирона0 : 2Райо Вальекано
13.06.2021Испания - СегундаПлей-офф - ФиналРайо Вальекано1 : 2Жирона
10.04.2021Испания - СегундаСегунда. 34-й турРайо Вальекано2 : 1Жирона
19.01.2025Испания — Примера20-й тур1 : 1Райо Вальекано
16.01.2025Кубок Испании1/8 финала3 : 1Райо Вальекано
10.01.2025Испания — Примера19-й турРайо Вальекано2 : 1
03.01.2025Кубок Испании1/16 финала1 : 3Райо Вальекано
22.12.2024Испания — Примера18-й тур1 : 1Райо Вальекано
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур1 : 0Жирона
18.01.2025Испания — Примера20-й турЖирона1 : 2
11.01.2025Испания — Примера19-й тур0 : 1Жирона
20.12.2024Испания — Примера18-й турЖирона3 : 0
14.12.2024Испания — Примера17-й тур2 : 1Жирона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2046
2
Лига чемпионов
Атлетико М2145
3
Лига чемпионов
Барселона2039
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2039
5
Лига Европы
Вильярреал2134
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка2130
7 Реал Сосьедад2028
8 Жирона2028
9 Бетис2128
10 Осасуна2127
11 Севилья2127
12 Райо Вальекано2026
13 Сельта2024
14 Лас-Пальмас2123
15 Леганес2022
16 Хетафе2020
17 Эспаньол2120
18
Зона вылета
Алавес2020
19
Зона вылета
Валенсия2016
20
Зона вылета
Вальядолид2015

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