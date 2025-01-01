Шальке-04 - Магдебург 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
01 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Магдебург, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
|Кеес ван Вондерен
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|25.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|24.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 0
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|4 : 3
|25.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|18.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 0
|20.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 4
|14.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|06.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 4
|24.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 5
|20.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 5
|14.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|19
|34
| 2
Повышение
|Кёльн
|19
|34
| 3
Плей-офф за повышение
|Магдебург
|19
|32
|4
|Кайзерслаутерн
|19
|32
|5
|Ганновер-96
|19
|31
|6
|Падерборн 07
|19
|31
|7
|Фортуна
|19
|30
|8
|Карлсруэ
|20
|30
|9
|Эльверсберг
|20
|29
|10
|Нюрнберг
|20
|28
|11
|Дармштадт 98
|20
|25
|12
|Герта
|19
|25
|13
|Шальке-04
|19
|24
|14
|Пройссен Мюнстер
|19
|20
|15
|Гройтер Фюрт
|19
|20
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|19
|17
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|19
|15
| 18
Зона вылета
|Ян
|19
|11