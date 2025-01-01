00:57 ()
Онлайн трансляции
Пятница 31 января
Суббота 01 февраля
Свернуть список

Шальке-04 - Магдебург 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
01 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур
Шальке-04
Магдебург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Магдебург, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
НидерландыКеес ван Вондерен
ГерманияКристиан Тиц
История личных встреч
25.08.2024Германия — Вторая Бундеслига3-й турМагдебург2 : 2Шальке-04
24.02.2024Германия - Вторая Бундеслига23-й турМагдебург3 : 0Шальке-04
16.09.2023Германия - Вторая Бундеслига6-й турШальке-044 : 3Магдебург
25.01.2025Германия — Вторая Бундеслига19-й турШальке-043 : 1
18.01.2025Германия — Вторая Бундеслига18-й тур0 : 0Шальке-04
20.12.2024Германия — Вторая Бундеслига17-й тур1 : 4Шальке-04
14.12.2024Германия — Вторая Бундеслига16-й турШальке-041 : 1
06.12.2024Германия — Вторая Бундеслига15-й тур2 : 4Шальке-04
24.01.2025Германия — Вторая Бундеслига19-й турМагдебург1 : 1
19.01.2025Германия — Вторая Бундеслига18-й тур2 : 5Магдебург
20.12.2024Германия — Вторая Бундеслига17-й тур2 : 5Магдебург
14.12.2024Германия — Вторая Бундеслига16-й турМагдебург1 : 1
07.12.2024Германия — Вторая Бундеслига15-й тур1 : 2Магдебург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург1934
2
Повышение
Кёльн1934
3
Плей-офф за повышение
Магдебург1932
4 Кайзерслаутерн1932
5 Ганновер-961931
6 Падерборн 071931
7 Фортуна1930
8 Карлсруэ2030
9 Эльверсберг2029
10 Нюрнберг2028
11 Дармштадт 982025
12 Герта1925
13 Шальке-041924
14 Пройссен Мюнстер1920
15 Гройтер Фюрт1920
16
Стыковая зона
Ульм 18461917
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1915
18
Зона вылета
Ян1911

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close