Алавес - Хетафе 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 15:00
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
09 Февраля 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Хетафе, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Хетафе
Хетафе
|13
|вр
|Хесус Овоно
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|22
|зщ
|Мусса Диарра
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|6
|пз
|Андер Гевара
|18
|пз
|Хон Альдалур
|7
|нп
|Карлос Висенте
|15
|нп
|Карлос Мартин
|17
|нп
|Кике
|1
|вр
|Иржи Летачек
|2
|зщ
|Джене
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|6
|пз
|Крисантус Уче
|24
|пз
|Хуанми
|29
|нп
|Коба да Коста
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 0
|18.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|26.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|11.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 0
|26.09.2020
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|13.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 0
|31.08.2019
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|18.01.2019
|Испания - Примера
|20-й тур
|4 : 0
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|27.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 3
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 2
|04.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|5 : 0
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 3
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|23
|50
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|23
|49
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|23
|44
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|23
|35
|7
|Жирона
|23
|31
|8
|Осасуна
|22
|30
|9
|Мальорка
|22
|30
|10
|Бетис
|23
|29
|11
|Сельта
|23
|28
|12
|Реал Сосьедад
|22
|28
|13
|Севилья
|22
|28
|14
|Хетафе
|22
|24
|15
|Леганес
|22
|23
|16
|Лас-Пальмас
|23
|23
|17
|Эспаньол
|22
|23
| 18
Зона вылета
|Алавес
|22
|21
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|22
|19
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|23
|15