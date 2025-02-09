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Алавес - Хетафе 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 15:00
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
09 Февраля 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Алавес
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Хетафе, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Хетафе
Хетафе
13Экваториальная ГвинеяврХесус Овоно
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5МароккозщАбделькадир Абкар
22МализщМусса Диарра
3ИспаниязщМануэль Санчес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
6ИспанияпзАндер Гевара
18ИспанияпзХон Альдалур
7ИспаниянпКарлос Висенте
15ИспаниянпКарлос Мартин
17Испаниянп Кике
1ЧехияврИржи Летачек
2Тогозщ Джене
22ПортугалиязщДомингуш Дуарте
15ПарагвайзщОмар Альдерете
16ИспаниязщДиего Рико
21ИспаниязщХуан Иглесиас
5ИспанияпзЛуис Милья
8УругвайпзМауро Арамбарри
6НигерияпзКрисантус Уче
24Испанияпз Хуанми
29ИспаниянпКоба да Коста
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
ИспанияХосе Бордалас
История личных встреч
28.09.2024Испания — Примера8-й турХетафе2 : 0Алавес
18.05.2024Испания - Примера37-й турАлавес1 : 0Хетафе
28.08.2023Испания - Примера3-й турХетафе1 : 0Алавес
26.02.2022Испания - Примера26-й турХетафе2 : 2Алавес
11.12.2021Испания - Примера17-й турАлавес1 : 1Хетафе
31.01.2021Испания - Примера21-й турХетафе0 : 0Алавес
26.09.2020Испания - Примера3-й турАлавес0 : 0Хетафе
13.07.2020Испания - Примера36-й турАлавес0 : 0Хетафе
31.08.2019Испания - Примера3-й турХетафе1 : 1Алавес
18.01.2019Испания - Примера20-й турХетафе4 : 0Алавес
02.02.2025Испания — Примера22-й тур1 : 0Алавес
27.01.2025Испания — Примера21-й турАлавес1 : 1
18.01.2025Испания — Примера20-й тур1 : 3Алавес
11.01.2025Испания — Примера19-й турАлавес0 : 1
22.12.2024Испания — Примера18-й тур2 : 2Алавес
04.02.2025Кубок Испании1/4 финала5 : 0Хетафе
01.02.2025Испания — Примера22-й турХетафе0 : 0
26.01.2025Испания — Примера21-й тур0 : 3Хетафе
18.01.2025Испания — Примера20-й турХетафе1 : 1
15.01.2025Кубок Испании1/8 финала0 : 1Хетафе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2350
2
Лига чемпионов
Атлетико М2349
3
Лига чемпионов
Барселона2245
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2344
5
Лига Европы
Вильярреал2340
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2335
7 Жирона2331
8 Осасуна2230
9 Мальорка2230
10 Бетис2329
11 Сельта2328
12 Реал Сосьедад2228
13 Севилья2228
14 Хетафе2224
15 Леганес2223
16 Лас-Пальмас2323
17 Эспаньол2223
18
Зона вылета
Алавес2221
19
Зона вылета
Валенсия2219
20
Зона вылета
Вальядолид2315

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