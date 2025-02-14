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Магдебург - Кёльн 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2025 19:30
Стадион: MDCC-Арена (Магдебург, Германия), вместимость: 30000
14 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур
Магдебург
Кёльн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Кёльн, которое состоится 14 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
Австрия Герхард Штрубер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Кёльн1 : 2Магдебург
19.05.2019 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Магдебург1 : 1Кёльн
17.12.2018 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Кёльн3 : 0Магдебург
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Магдебург3 : 4
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 5Магдебург
24.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Магдебург1 : 1
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 2 : 5Магдебург
20.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 2 : 5Магдебург
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Кёльн1 : 0
05.02.2025 Кубок Германии 1/4 финала 3 : 2 ДВКёльн
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 1 : 2Кёльн
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Кёльн1 : 0
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 1 : 0Кёльн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2140
2
Повышение
Гамбург2138
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2138
4 Магдебург2135
5 Фортуна2134
6 Падерборн 072134
7 Ганновер-962133
8 Эльверсберг2132
9 Нюрнберг2131
10 Карлсруэ2130
11 Гройтер Фюрт2126
12 Дармштадт 982125
13 Герта2125
14 Шальке-042124
15 Пройссен Мюнстер2120
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2118
17
Зона вылета
Ульм 18462117
18
Зона вылета
Ян2114

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