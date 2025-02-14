Магдебург - Кёльн 14 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 14-02-2025 19:30
Стадион: MDCC-Арена (Магдебург, Германия), вместимость: 30000
14 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Кёльн, которое состоится 14 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Магдебург
Магдебург
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
|Герхард Штрубер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|14.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|19.05.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|17.12.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|3 : 0
|08.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|3 : 4
|01.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 5
|24.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 5
|20.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 5
|09.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|05.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 2 ДВ
|01.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кёльн
|21
|40
| 2
Повышение
|Гамбург
|21
|38
| 3
Плей-офф за повышение
|Кайзерслаутерн
|21
|38
|4
|Магдебург
|21
|35
|5
|Фортуна
|21
|34
|6
|Падерборн 07
|21
|34
|7
|Ганновер-96
|21
|33
|8
|Эльверсберг
|21
|32
|9
|Нюрнберг
|21
|31
|10
|Карлсруэ
|21
|30
|11
|Гройтер Фюрт
|21
|26
|12
|Дармштадт 98
|21
|25
|13
|Герта
|21
|25
|14
|Шальке-04
|21
|24
|15
|Пройссен Мюнстер
|21
|20
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|21
|18
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Ян
|21
|14