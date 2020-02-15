Леганес - Алавес 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 15:00
Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
15 Февраля 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Алавес, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леганес
Леганес
Алавес
Витория
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|12
|зщ
|Валентин Розье
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|22
|зщ
|Матия Настасич
|2
|зщ
|Адрия Альтимира
|14
|пз
|Дарко Брашанац
|5
|пз
|Ренато Тапиа
|7
|пз
|Оскар Родригес
|10
|нп
|Даниэль Раба
|11
|нп
|Хуан Крус
|9
|нп
|Мигель Де ла Фуэнте
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|22
|зщ
|Мусса Диарра
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|24
|пз
|Жоан Жордан
|21
|пз
|Карлес Аленья
|7
|нп
|Карлос Висенте
|17
|нп
|Кике
|15
|нп
|Карлос Мартин
Главные тренеры
|Борха Саэс Хименес
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 37-й тур
|2 : 1
|13.08.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 1-й тур
|1 : 2
|29.02.2020
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|13.12.2019
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|07.04.2019
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|23.11.2018
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 0
|21.01.2018
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 2
|18.08.2017
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|20.05.2017
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|2 : 0
|05.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 3
|31.01.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 1
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 0
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 1
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|27.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 3
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|23
|50
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|23
|49
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|48
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|23
|44
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|23
|35
|7
|Осасуна
|23
|31
|8
|Мальорка
|23
|31
|9
|Жирона
|24
|31
|10
|Реал Сосьедад
|23
|31
|11
|Хетафе
|24
|30
|12
|Бетис
|23
|29
|13
|Севилья
|23
|28
|14
|Сельта
|23
|28
|15
|Леганес
|23
|23
|16
|Лас-Пальмас
|23
|23
|17
|Эспаньол
|23
|23
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|23
|22
| 19
Зона вылета
|Алавес
|23
|21
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|23
|15