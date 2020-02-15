09:51 ()
Онлайн трансляции
Суббота 15 февраля
Свернуть список

Леганес - Алавес 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 15:00
Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
15 Февраля 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Леганес
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Алавес, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леганес
Леганес
Алавес
Витория
13СербияврМарко Дмитрович
12ФранциязщВалентин Розье
6ИспаниязщСерхио Гонсалес
22СербиязщМатия Настасич
2ИспаниязщАдрия Альтимира
14СербияпзДарко Брашанац
5ПерупзРенато Тапиа
7ИспанияпзОскар Родригес
10ИспаниянпДаниэль Раба
11ИспаниянпХуан Крус
9ИспаниянпМигель Де ла Фуэнте
1ИспанияврАнтонио Сивера
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5МароккозщАбделькадир Абкар
22МализщМусса Диарра
3ИспаниязщМануэль Санчес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
24ИспанияпзЖоан Жордан
21ИспанияпзКарлес Аленья
7ИспаниянпКарлос Висенте
17Испаниянп Кике
15ИспаниянпКарлос Мартин
Главные тренеры
ИспанияБорха Саэс Хименес
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
История личных встреч
30.11.2024Испания — Примера15-й турАлавес1 : 1Леганес
23.04.2023Испания - СегундаСегунда. 37-й турАлавес2 : 1Леганес
13.08.2022Испания - СегундаСегунда. 1-й турЛеганес1 : 2Алавес
29.02.2020Испания - Примера26-й турЛеганес1 : 1Алавес
13.12.2019Испания - Примера17-й турАлавес1 : 1Леганес
07.04.2019Испания - Примера31-й турАлавес1 : 1Леганес
23.11.2018Испания - Примера13-й турЛеганес1 : 0Алавес
21.01.2018Испания - Примера20-й турАлавес2 : 2Леганес
18.08.2017Испания - Примера1-й турЛеганес1 : 0Алавес
20.05.2017Испания - Примера38-й турЛеганес1 : 1Алавес
09.02.2025Испания — Примера23-й тур2 : 0Леганес
05.02.2025Кубок Испании1/4 финалаЛеганес2 : 3
31.01.2025Испания — Примера22-й турЛеганес0 : 1
26.01.2025Испания — Примера21-й тур0 : 0Леганес
18.01.2025Испания — Примера20-й турЛеганес1 : 0
09.02.2025Испания — Примера23-й турАлавес0 : 1
02.02.2025Испания — Примера22-й тур1 : 0Алавес
27.01.2025Испания — Примера21-й турАлавес1 : 1
18.01.2025Испания — Примера20-й тур1 : 3Алавес
11.01.2025Испания — Примера19-й турАлавес0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2350
2
Лига чемпионов
Атлетико М2349
3
Лига чемпионов
Барселона2348
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2344
5
Лига Европы
Вильярреал2340
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2335
7 Осасуна2331
8 Мальорка2331
9 Жирона2431
10 Реал Сосьедад2331
11 Хетафе2430
12 Бетис2329
13 Севилья2328
14 Сельта2328
15 Леганес2323
16 Лас-Пальмас2323
17 Эспаньол2323
18
Зона вылета
Валенсия2322
19
Зона вылета
Алавес2321
20
Зона вылета
Вальядолид2315

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close