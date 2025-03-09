Челси - Лестер Сити 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 16:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
09 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Лестер Сити, которое состоится 09 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Лестер Сити
Лестер
|12
|вр
|Филип Йоргенсен
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|18
|пз
|Кристофер Нкунку
|19
|нп
|Джейдон Санчо
|7
|нп
|Педру Нету
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|3
|зщ
|Ваут Фас
|23
|зщ
|Янник Вестергор
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|6
|пз
|Онинье Ндиди
|8
|пз
|Гарри Уинкс
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|10
|нп
|Стефи Мавидиди
|9
|нп
|Джейми Варди
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 2
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 3
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|19.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|18.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 1
|15.05.2021
|Кубок Англии
|Финал
|0 : 1
|19.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|28.06.2020
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 1
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 0
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|14.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|27.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|21.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 4
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|07.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Челси» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|54
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|28
|51
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|47
| 5
Лига Европы
|Челси
|27
|46
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|46
|7
|Астон Вилла
|29
|45
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|44
|9
|Борнмут
|27
|43
|10
|Фулхэм
|28
|42
|11
|Кристал Пэлас
|28
|39
|12
|Брентфорд
|28
|38
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|33
|14
|Манчестер Юнайтед
|27
|33
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|33
|16
|Эвертон
|27
|32
|17
|Вулверхэмптон
|27
|22
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|28
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|27
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|28
|9