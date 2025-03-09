03:20 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 09 марта
Свернуть список

Челси - Лестер Сити 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 16:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
09 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Челси
Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Лестер Сити, которое состоится 09 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Лестер Сити
Лестер
12 Швеция вр Филип Йоргенсен
24 Англия зщ Рис Джеймс
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
6 Англия зщ Ливай Колуилл
3 Испания зщ Марк Кукурелья
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
20 Англия пз Коул Палмер
18 Франция пз Кристофер Нкунку
19 Англия нп Джейдон Санчо
7 Португалия нп Педру Нету
30 Дания вр Мадс Хермансен
2 Англия зщ Джеймс Джастин
3 Бельгия зщ Ваут Фас
23 Дания зщ Янник Вестергор
16 Дания зщ Виктор Кристиансен
6 Нигерия пз Онинье Ндиди
8 Англия пз Гарри Уинкс
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
10 Англия нп Стефи Мавидиди
9 Англия нп Джейми Варди
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Нидерланды Руд ван Нистелрой
История личных встреч
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Лестер Сити1 : 2Челси
17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Челси4 : 2Лестер Сити
11.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Лестер Сити1 : 3Челси
27.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Челси2 : 1Лестер Сити
19.05.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Челси1 : 1Лестер Сити
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Лестер Сити0 : 3Челси
18.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Челси2 : 1Лестер Сити
15.05.2021 Кубок Англии Финал Челси0 : 1Лестер Сити
19.01.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Лестер Сити2 : 0Челси
28.06.2020 Кубок Англии 1/4 финала Лестер Сити0 : 1Челси
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 1 : 2Челси
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Челси4 : 0
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 2 : 1Челси
14.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 3 : 0Челси
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 1Челси
27.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 2 : 0Лестер Сити
21.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Лестер Сити0 : 4
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Лестер Сити0 : 2
07.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 1Лестер Сити
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 4 : 0Лестер Сити
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Челси» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2970
2
Лига чемпионов
Арсенал2754
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2851
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2847
5
Лига Европы
Челси2746
6 Брайтон энд Хоув Альбион2846
7 Астон Вилла2945
8 Ньюкасл Юнайтед2744
9 Борнмут2743
10 Фулхэм2842
11 Кристал Пэлас2839
12 Брентфорд2838
13 Тоттенхэм Хотспур2733
14 Манчестер Юнайтед2733
15 Вест Хэм Юнайтед2733
16 Эвертон2732
17 Вулверхэмптон2722
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2817
19
Зона вылета
Лестер Сити2717
20
Зона вылета
Саутгемптон289

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close