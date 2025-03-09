Манчестер Юнайтед - Арсенал 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 18:30
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
09 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Арсенал, которое состоится 09 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Арсенал
Лондон
|24
|вр
|Андре Онана
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|15
|зщ
|Лени Йоро
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|20
|зщ
|Диогу Дало
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|18
|пз
|Каземиро
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
|22
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|23
|пз
|Микель Мерино
|53
|нп
|Итан Нванери
|19
|нп
|Леандро Троссард
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Микель Артета
История личных встреч
|12.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 1 3 : 5
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|12.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2 3 : 5
|22.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|04.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|23.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|02.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|02.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 4
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|16.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 7
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|05.02.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|54
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|28
|51
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|47
| 5
Лига Европы
|Челси
|27
|46
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|46
|7
|Астон Вилла
|29
|45
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|44
|9
|Борнмут
|27
|43
|10
|Фулхэм
|28
|42
|11
|Кристал Пэлас
|28
|39
|12
|Брентфорд
|28
|38
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|33
|14
|Манчестер Юнайтед
|27
|33
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|33
|16
|Эвертон
|27
|32
|17
|Вулверхэмптон
|27
|22
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|28
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|27
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|28
|9