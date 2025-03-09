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Манчестер Юнайтед - Арсенал 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 18:30
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
09 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Манчестер Юнайтед
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Арсенал, которое состоится 09 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Арсенал
Лондон
24 Камерун вр Андре Онана
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
2 Швеция зщ Виктор Линделёф
15 Франция зщ Лени Йоро
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
20 Португалия зщ Диогу Дало
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
18 Бразилия пз Каземиро
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
9 Дания нп Расмус Хойлунд
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
22 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
5 Гана пз Томас Парти
41 Англия пз Деклан Райс
23 Испания пз Микель Мерино
53 Англия нп Итан Нванери
19 Бельгия нп Леандро Троссард
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Испания Микель Артета
История личных встреч
12.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Арсенал1 : 1 3 : 5Манчестер Юнайтед
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Арсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Арсенал2 : 1Манчестер Юнайтед
12.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Арсенал
03.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Арсенал3 : 1Манчестер Юнайтед
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Арсенал0 : 2 3 : 5Манчестер Юнайтед
22.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Арсенал3 : 2Манчестер Юнайтед
04.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1Арсенал
23.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Арсенал3 : 1Манчестер Юнайтед
02.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Арсенал
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 1Манчестер Юнайтед
02.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Манчестер Юнайтед1 : 1 3 : 4
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
16.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 0Манчестер Юнайтед
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 1 : 7Арсенал
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 0 : 0Арсенал
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Арсенал0 : 1
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 0 : 2Арсенал
05.02.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч 2 : 0Арсенал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2970
2
Лига чемпионов
Арсенал2754
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2851
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2847
5
Лига Европы
Челси2746
6 Брайтон энд Хоув Альбион2846
7 Астон Вилла2945
8 Ньюкасл Юнайтед2744
9 Борнмут2743
10 Фулхэм2842
11 Кристал Пэлас2839
12 Брентфорд2838
13 Тоттенхэм Хотспур2733
14 Манчестер Юнайтед2733
15 Вест Хэм Юнайтед2733
16 Эвертон2732
17 Вулверхэмптон2722
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2817
19
Зона вылета
Лестер Сити2717
20
Зона вылета
Саутгемптон289

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