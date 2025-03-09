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Хетафе - Атлетико М 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 15:00
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
09 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Хетафе
Атлетико М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Атлетико М, которое состоится 09 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Атлетико М
Мадрид
13 Испания вр Давид Сория
2 Того зщ Джене
22 Португалия зщ Домингуш Дуарте
4 Испания зщ Хуан Беррокаль
16 Испания зщ Диего Рико
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
14 Испания зщ Хуан Бернат
5 Испания пз Луис Милья
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
6 Нигерия пз Крисантус Уче
9 Испания нп Борха Майораль
13 Словения вр Ян Облак
24 Испания зщ Робен Ле Норман
15 Франция зщ Клеман Лангле
23 Мозамбик зщ Рейнилду Мандава
14 Испания пз Маркос Льоренте
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
8 Испания пз Пабло Барриос
12 Бразилия пз Самуэл Лино
22 Аргентина нп Джулиано Симеоне
7 Франция нп Антуан Гризманн
9 Норвегия нп Александр Сёрлот
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
04.02.2025 Кубок Испании 1/4 финала Атлетико М5 : 0Хетафе
15.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Атлетико М1 : 0Хетафе
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Хетафе1 : 3Атлетико М
15.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Хетафе0 : 3Атлетико М
19.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Атлетико М3 : 3Хетафе
04.02.2023 Испания - Примера 20-й тур Атлетико М1 : 1Хетафе
15.08.2022 Испания - Примера 1-й тур Хетафе0 : 3Атлетико М
12.02.2022 Испания - Примера 24-й тур Атлетико М4 : 3Хетафе
21.09.2021 Испания - Примера 6-й тур Хетафе1 : 2Атлетико М
13.03.2021 Испания - Примера 27-й тур Хетафе0 : 0Атлетико М
02.03.2025 Испания — Примера 26-й тур 1 : 0Хетафе
23.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Хетафе1 : 2
14.02.2025 Испания — Примера 24-й тур 1 : 2Хетафе
09.02.2025 Испания — Примера 23-й тур 0 : 1Хетафе
04.02.2025 Кубок Испании 1/4 финала Атлетико М5 : 0Хетафе
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 2 : 1Атлетико М
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Атлетико М1 : 0
25.02.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч 4 : 4Атлетико М
22.02.2025 Испания — Примера 25-й тур 0 : 3Атлетико М
15.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Атлетико М1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2657
2
Лига чемпионов
Атлетико М2656
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид2654
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2648
5
Лига Европы
Вильярреал2644
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2638
7 Сельта2736
8 Райо Вальекано2636
9 Мальорка2636
10 Реал Сосьедад2634
11 Осасуна2633
12 Севилья2633
13 Жирона2632
14 Хетафе2630
15 Валенсия2727
16 Эспаньол2527
17 Леганес2727
18
Зона вылета
Алавес2726
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2624
20
Зона вылета
Вальядолид2716

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