Хетафе - Атлетико М 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 15:00
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
09 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Атлетико М, которое состоится 09 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Давид Сория
|2
|зщ
|Джене
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|4
|зщ
|Хуан Беррокаль
|16
|зщ
|Диего Рико
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|14
|зщ
|Хуан Бернат
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|6
|пз
|Крисантус Уче
|9
|нп
|Борха Майораль
|13
|вр
|Ян Облак
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|23
|зщ
|Рейнилду Мандава
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|8
|пз
|Пабло Барриос
|12
|пз
|Самуэл Лино
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|9
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Диего Симеоне
История личных встреч
|04.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|5 : 0
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 3
|19.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 3
|04.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|15.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 3
|12.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|4 : 3
|21.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 2
|13.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 2
|14.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 1
|04.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|5 : 0
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|25.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 4
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 3
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|54
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|26
|48
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|26
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|26
|38
|7
|Сельта
|27
|36
|8
|Райо Вальекано
|26
|36
|9
|Мальорка
|26
|36
|10
|Реал Сосьедад
|26
|34
|11
|Осасуна
|26
|33
|12
|Севилья
|26
|33
|13
|Жирона
|26
|32
|14
|Хетафе
|26
|30
|15
|Валенсия
|27
|27
|16
|Эспаньол
|25
|27
|17
|Леганес
|27
|27
| 18
Зона вылета
|Алавес
|27
|26
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|26
|24
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|27
|16