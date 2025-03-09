03:20 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 09 марта
Свернуть список

Реал Мадрид - Райо Вальекано 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 17:15
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
09 Марта 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Реал Мадрид
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Райо Вальекано, которое состоится 09 Марта 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Райо Вальекано
Мадрид
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
17 Испания зщ Лукас Васкес
35 Испания зщ Рауль Асенсио
4 Австрия зщ Давид Алаба
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
10 Хорватия пз Лука Модрич
14 Франция пз Орельен Тчуамени
5 Англия пз Джуд Беллингем
11 Бразилия нп Родриго
9 Франция нп Килиан Мбаппе
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
5 Испания зщ Аридане Эрнандес
3 Испания зщ Пеп Чаварриа
4 Испания пз Педро Диас
6 Сенегал пз Пате Сисс
8 Аргентина пз Оскар Трехо
21 Испания нп Адриан Эмбарба
18 Испания нп Альваро Гарсия
12 Испания нп Серхи Гвардиола
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
14.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Райо Вальекано3 : 3Реал Мадрид
18.02.2024 Испания - Примера 25-й тур Райо Вальекано1 : 1Реал Мадрид
05.11.2023 Испания - Примера 12-й тур Реал Мадрид0 : 0Райо Вальекано
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Реал Мадрид2 : 1Райо Вальекано
07.11.2022 Испания - Примера 13-й тур Райо Вальекано3 : 2Реал Мадрид
26.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Райо Вальекано0 : 1Реал Мадрид
06.11.2021 Испания - Примера 13-й тур Реал Мадрид2 : 1Райо Вальекано
28.04.2019 Испания - Примера 35-й тур Райо Вальекано1 : 0Реал Мадрид
15.12.2018 Испания - Примера 16-й тур Реал Мадрид1 : 0Райо Вальекано
23.04.2016 Испания - Примера 35-й тур Райо Вальекано2 : 3Реал Мадрид
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Реал Мадрид2 : 1
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур 2 : 1Реал Мадрид
26.02.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч 0 : 1Реал Мадрид
23.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Реал Мадрид2 : 0
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Реал Мадрид3 : 1
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Райо Вальекано1 : 1
22.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Райо Вальекано0 : 1
17.02.2025 Испания — Примера 24-й тур 1 : 0Райо Вальекано
07.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Райо Вальекано1 : 0
31.01.2025 Испания — Примера 22-й тур 0 : 1Райо Вальекано
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Примеры: «Реал» — «Райо Вальекано». Начало мадридского дерби запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2657
2
Лига чемпионов
Атлетико М2656
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид2654
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2648
5
Лига Европы
Вильярреал2644
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2638
7 Сельта2736
8 Райо Вальекано2636
9 Мальорка2636
10 Реал Сосьедад2634
11 Осасуна2633
12 Севилья2633
13 Жирона2632
14 Хетафе2630
15 Валенсия2727
16 Эспаньол2527
17 Леганес2727
18
Зона вылета
Алавес2726
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2624
20
Зона вылета
Вальядолид2716

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close