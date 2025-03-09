Реал Мадрид - Райо Вальекано 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 17:15
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
09 Марта 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Райо Вальекано, которое состоится 09 Марта 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Райо Вальекано
Мадрид
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|4
|зщ
|Давид Алаба
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|10
|пз
|Лука Модрич
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Аридане Эрнандес
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|4
|пз
|Педро Диас
|6
|пз
|Пате Сисс
|8
|пз
|Оскар Трехо
|21
|нп
|Адриан Эмбарба
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|12
|нп
|Серхи Гвардиола
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Иньиго Перес
История личных встреч
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|3 : 3
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|07.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 2
|26.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 1
|06.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|28.04.2019
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|15.12.2018
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|23.04.2016
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 3
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 1
|26.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 0
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|17.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 0
|07.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 0
|31.01.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Примеры: «Реал» — «Райо Вальекано». Начало мадридского дерби запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|54
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|26
|48
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|26
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|26
|38
|7
|Сельта
|27
|36
|8
|Райо Вальекано
|26
|36
|9
|Мальорка
|26
|36
|10
|Реал Сосьедад
|26
|34
|11
|Осасуна
|26
|33
|12
|Севилья
|26
|33
|13
|Жирона
|26
|32
|14
|Хетафе
|26
|30
|15
|Валенсия
|27
|27
|16
|Эспаньол
|25
|27
|17
|Леганес
|27
|27
| 18
Зона вылета
|Алавес
|27
|26
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|26
|24
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|27
|16