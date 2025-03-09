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Реал Сосьедад - Севилья 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 22:00
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
09 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Реал Сосьедад
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Севилья, которое состоится 09 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Севилья
Севилья
1 Испания вр Алекс Ремиро
19 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
5 Испания зщ Игор Субельдия
31 Испания зщ Хон Мартин
12 Испания зщ Хавьер Лопес
17 Испания зщ Серхио Гомес
22 Испания пз Беньят Туррьентес
28 Испания пз Пабло Марин
16 Испания пз Хон Андер Оласагасти
11 Нидерланды нп Шеральдо Бекер
9 Исландия нп Орри Оускарссон
13 Норвегия вр Эрьян Нюланд
2 Испания зщ Хосе Анхель Кармона
22 Франция зщ Луак Баде
4 Испания зщ Кике Салас
3 Испания зщ Адрия Педроса
26 Испания зщ Хуанлу Санчес
20 Швейцария пз Джибриль Соу
17 Испания пз Сауль Ньигес
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
5 Швейцария нп Рубен Варгас
7 Испания нп Исаак Ромеро
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Гарсия Пимьента
История личных встреч
03.11.2024 Испания — Примера 12-й тур Севилья0 : 2Реал Сосьедад
02.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Севилья3 : 2Реал Сосьедад
26.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Реал Сосьедад2 : 1Севилья
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Реал Сосьедад2 : 1Севилья
09.11.2022 Испания - Примера 14-й тур Севилья1 : 2Реал Сосьедад
20.03.2022 Испания - Примера 29-й тур Севилья0 : 0Реал Сосьедад
19.09.2021 Испания - Примера 5-й тур Реал Сосьедад0 : 0Севилья
18.04.2021 Испания - Примера 33-й тур Реал Сосьедад1 : 2Севилья
09.01.2021 Испания - Примера 18-й тур Севилья3 : 2Реал Сосьедад
16.07.2020 Испания - Примера 37-й тур Реал Сосьедад0 : 0Севилья
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Реал Сосьедад1 : 1
02.03.2025 Испания — Примера 26-й тур 4 : 0Реал Сосьедад
26.02.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Реал Сосьедад0 : 1
23.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Реал Сосьедад3 : 0
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Реал Сосьедад5 : 2
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур 1 : 1Севилья
24.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Севилья1 : 1
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур 0 : 4Севилья
09.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Севилья1 : 4
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур 0 : 0Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2657
2
Лига чемпионов
Атлетико М2656
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид2654
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2648
5
Лига Европы
Вильярреал2644
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2638
7 Сельта2736
8 Райо Вальекано2636
9 Мальорка2636
10 Реал Сосьедад2634
11 Осасуна2633
12 Севилья2633
13 Жирона2632
14 Хетафе2630
15 Валенсия2727
16 Эспаньол2527
17 Леганес2727
18
Зона вылета
Алавес2726
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2624
20
Зона вылета
Вальядолид2716

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