Реал Сосьедад - Севилья 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 22:00
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
09 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Севилья, которое состоится 09 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Севилья
Севилья
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|19
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|31
|зщ
|Хон Мартин
|12
|зщ
|Хавьер Лопес
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|22
|пз
|Беньят Туррьентес
|28
|пз
|Пабло Марин
|16
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|11
|нп
|Шеральдо Бекер
|9
|нп
|Орри Оускарссон
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Кике Салас
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|20
|пз
|Джибриль Соу
|17
|пз
|Сауль Ньигес
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|5
|нп
|Рубен Варгас
|7
|нп
|Исаак Ромеро
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 2
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 2
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|09.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 2
|20.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|19.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
|18.04.2021
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 2
|09.01.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|16.07.2020
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|4 : 0
|26.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|3 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|5 : 2
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|24.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|0 : 4
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 4
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|54
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|26
|48
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|26
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|26
|38
|7
|Сельта
|27
|36
|8
|Райо Вальекано
|26
|36
|9
|Мальорка
|26
|36
|10
|Реал Сосьедад
|26
|34
|11
|Осасуна
|26
|33
|12
|Севилья
|26
|33
|13
|Жирона
|26
|32
|14
|Хетафе
|26
|30
|15
|Валенсия
|27
|27
|16
|Эспаньол
|25
|27
|17
|Леганес
|27
|27
| 18
Зона вылета
|Алавес
|27
|26
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|26
|24
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|27
|16