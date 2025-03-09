Наполи - Фиорентина 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 16:00
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
09 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Фиорентина, которое состоится 09 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Фиорентина
Флоренция
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|15
|пз
|Филип Биллинг
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
|81
|нп
|Джакомо Распадори
|43
|вр
|Давид де Хеа
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|18
|зщ
|Пабло Мари
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|27
|пз
|Шер Ндур
|32
|пз
|Данило Катальди
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|21
|пз
|Робин Госенс
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|20
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|17.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|18.01.2024
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|3 : 0
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 3
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|1 : 0
|28.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|0 : 0
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 3
|13.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 5 ДВ
|03.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 2
|16.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 2
|28.02.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|10.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|27
|55
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|27
|52
| 5
Лига Европы
|Лацио
|27
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|27
|47
|7
|Фиорентина
|27
|45
|8
|Милан
|28
|44
|9
|Рома
|27
|43
|10
|Удинезе
|27
|39
|11
|Торино
|28
|35
|12
|Дженоа
|28
|32
|13
|Комо
|28
|29
|14
|Кальяри
|28
|26
|15
|Верона
|27
|26
|16
|Лечче
|28
|25
|17
|Парма
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|27
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Монца
|27
|14