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Наполи - Фиорентина 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 16:00
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
09 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Наполи
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Фиорентина, которое состоится 09 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Фиорентина
Флоренция
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
15 Дания пз Филип Биллинг
68 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
21 Италия нп Маттео Политано
11 Бельгия нп Ромелу Лукаку
81 Италия нп Джакомо Распадори
43 Испания вр Давид де Хеа
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
18 Испания зщ Пабло Мари
6 Италия зщ Лука Раньери
2 Бразилия зщ Додо
27 Италия пз Шер Ндур
32 Италия пз Данило Катальди
44 Италия пз Николо Фаджоли
21 Германия пз Робин Госенс
9 Аргентина нп Лукас Бельтран
20 Италия нп Мойзе Кин
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
04.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Фиорентина0 : 3Наполи
17.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Фиорентина2 : 2Наполи
18.01.2024 Суперкубок Италии 1/2 финала Наполи3 : 0Фиорентина
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Наполи1 : 3Фиорентина
07.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Наполи1 : 0Фиорентина
28.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 3-й тур Фиорентина0 : 0Наполи
10.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур Наполи2 : 3Фиорентина
13.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Наполи2 : 5 ДВФиорентина
03.10.2021 Италия - Серия А 7-й тур Фиорентина1 : 2Наполи
16.05.2021 Италия - Серия А 37-й тур Фиорентина0 : 2Наполи
01.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Наполи1 : 1
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 2 : 1Наполи
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 2 : 2Наполи
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Наполи1 : 1
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 1Наполи
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 3 : 2Фиорентина
28.02.2025 Италия — Серия А 27-й тур Фиорентина1 : 0
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 1 : 0Фиорентина
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Фиорентина0 : 2
10.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 1Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2758
2
Лига чемпионов
Наполи2757
3
Лига чемпионов
Аталанта2755
4
Лига чемпионов
Ювентус2752
5
Лига Европы
Лацио2750
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2747
7 Фиорентина2745
8 Милан2844
9 Рома2743
10 Удинезе2739
11 Торино2835
12 Дженоа2832
13 Комо2829
14 Кальяри2826
15 Верона2726
16 Лечче2825
17 Парма2824
18
Зона вылета
Эмполи2722
19
Зона вылета
Венеция2819
20
Зона вылета
Монца2714

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