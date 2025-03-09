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Ганновер-96 - Айнтрахт 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 14:30
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49951
09 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 25-й тур
Ганновер-96
Айнтрахт Б

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Айнтрахт Б, которое состоится 09 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
06.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Айнтрахт Б2 : 0Ганновер-96
14.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Айнтрахт Б0 : 0Ганновер-96
05.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Ганновер-962 : 0Айнтрахт Б
19.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Айнтрахт Б1 : 0Ганновер-96
10.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Ганновер-961 : 1Айнтрахт Б
06.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Айнтрахт Б1 : 2Ганновер-96
03.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Ганновер-964 : 1Айнтрахт Б
15.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Ганновер-961 : 0Айнтрахт Б
06.11.2016 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Айнтрахт Б2 : 2Ганновер-96
06.04.2014 Германия - Бундеслига 29-й тур Айнтрахт Б3 : 0Ганновер-96
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 1 : 2Ганновер-96
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Ганновер-961 : 1
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 0 : 0Ганновер-96
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Ганновер-961 : 1
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 2Ганновер-96
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Айнтрахт Б1 : 1
23.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 3 : 0Айнтрахт Б
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Айнтрахт Б1 : 0
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 0 : 2Айнтрахт Б
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Айнтрахт Б1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2544
2
Повышение
Кайзерслаутерн2543
3
Плей-офф за повышение
Гамбург2442
4 Магдебург2542
5 Падерборн 072441
6 Эльверсберг2540
7 Фортуна2438
8 Ганновер-962438
9 Карлсруэ2536
10 Нюрнберг2435
11 Шальке-042533
12 Гройтер Фюрт2533
13 Дармштадт 982531
14 Герта2526
15 Пройссен Мюнстер2423
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2422
17
Зона вылета
Ульм 18462519
18
Зона вылета
Ян2415

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