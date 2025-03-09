Ганновер-96 - Айнтрахт 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 14:30
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49951
09 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Айнтрахт Б, которое состоится 09 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
|06.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|14.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|19.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|10.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|06.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|03.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|4 : 1
|15.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 0
|06.11.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|06.04.2014
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|01.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|22.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 0
|15.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|01.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кёльн
|25
|44
| 2
Повышение
|Кайзерслаутерн
|25
|43
| 3
Плей-офф за повышение
|Гамбург
|24
|42
|4
|Магдебург
|25
|42
|5
|Падерборн 07
|24
|41
|6
|Эльверсберг
|25
|40
|7
|Фортуна
|24
|38
|8
|Ганновер-96
|24
|38
|9
|Карлсруэ
|25
|36
|10
|Нюрнберг
|24
|35
|11
|Шальке-04
|25
|33
|12
|Гройтер Фюрт
|25
|33
|13
|Дармштадт 98
|25
|31
|14
|Герта
|25
|26
|15
|Пройссен Мюнстер
|24
|23
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|25
|19
| 18
Зона вылета
|Ян
|24
|15