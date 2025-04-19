Шлёнск - ГКС Катовице 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 14:45
Стадион: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша), вместимость: 42771
19 Апреля 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шлёнск - ГКС Катовице, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шлёнск
Вроцлав
ГКС Катовице
Катовице
Главные тренеры
|Анте Шимунджа
История личных встреч
|20.10.2024
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|0 : 0
|12.04.2025
|Польша — Экстракласса
|28-й тур
|2 : 4
|05.04.2025
|Польша — Экстракласса
|27-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|3 : 1
|15.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|1 : 4
|07.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|1 : 1
|12.04.2025
|Польша — Экстракласса
|28-й тур
|3 : 1
|06.04.2025
|Польша — Экстракласса
|27-й тур
|4 : 0
|30.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Ракув
|28
|59
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Лех П
|28
|56
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|28
|55
|4
|Погонь
|28
|47
|5
|Легия
|28
|44
|6
|Краковия
|28
|42
|7
|Гурник З
|28
|40
|8
|Мотор
|28
|40
|9
|ГКС Катовице
|28
|39
|10
|Пяст
|28
|37
|11
|Корона
|28
|36
|12
|Видзев
|28
|36
|13
|Радомяк
|28
|34
|14
|Заглембе Л
|28
|29
|15
|Лехия
|28
|27
| 16
Зона вылета
|Пуща
|28
|26
| 17
Зона вылета
|Шлёнск
|28
|25
| 18
Зона вылета
|Сталь
|28
|24