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Шлёнск - ГКС Катовице 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 14:45
Стадион: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша), вместимость: 42771
19 Апреля 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 29-й тур
Шлёнск
ГКС Катовице

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шлёнск - ГКС Катовице, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шлёнск
Вроцлав
ГКС Катовице
Катовице
Главные тренеры
Словения Анте Шимунджа
История личных встреч
20.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур ГКС Катовице0 : 0Шлёнск
12.04.2025 Польша — Экстракласса 28-й тур 2 : 4Шлёнск
05.04.2025 Польша — Экстракласса 27-й тур Шлёнск1 : 1
29.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур Шлёнск3 : 1
15.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур 1 : 4Шлёнск
07.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур Шлёнск1 : 1
12.04.2025 Польша — Экстракласса 28-й тур ГКС Катовице3 : 1
06.04.2025 Польша — Экстракласса 27-й тур 4 : 0ГКС Катовице
30.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур ГКС Катовице2 : 1
15.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур 1 : 0ГКС Катовице
09.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур ГКС Катовице1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ракув2859
2
Квалификация Лиги конференций
Лех П2856
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2855
4 Погонь2847
5 Легия2844
6 Краковия2842
7 Гурник З2840
8 Мотор2840
9 ГКС Катовице2839
10 Пяст2837
11 Корона2836
12 Видзев2836
13 Радомяк2834
14 Заглембе Л2829
15 Лехия2827
16
Зона вылета
Пуща2826
17
Зона вылета
Шлёнск2825
18
Зона вылета
Сталь2824

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