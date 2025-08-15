АВС - Каза Пия 15 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 15-08-2025 16:30
15 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Каза Пия, которое состоится 15 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|19.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|09.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|0 : 3
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|05.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|1 : 2
|27.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|6 : 0
|08.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|16.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 1
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|04.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|0 : 0
|29.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фамаликан
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Порту
|1
|3
| 3
Лига Европы
|Брага
|1
|3
| 4
Лига конференций
|Арока
|1
|3
|5
|Жил Висенте
|1
|3
|6
|Спортинг
|1
|3
|7
|Морейренсе
|1
|3
|8
|Эштрела
|1
|1
|9
|Эшторил
|1
|1
|10
|Риу Аве
|0
|0
|11
|Бенфика
|0
|0
|12
|Алверка
|1
|0
|13
|АВС
|1
|0
|14
|Насьонал
|1
|0
|15
|Каза Пия
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Витория Гимарайнш
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Тондела
|1
|0