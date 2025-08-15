22:02 ()
Четверг 14 августа
Пятница 15 августа
АВС - Каза Пия 15 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 15-08-2025 16:30
15 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
АВС
Каза Пия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Каза Пия, которое состоится 15 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Каза Пия
Лиссабон
История личных встреч
19.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур АВС1 : 1Каза Пия
08.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Каза Пия1 : 1АВС
09.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 3 : 1АВС
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур АВС0 : 3
11.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур 0 : 1АВС
05.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур АВС1 : 2
27.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур 6 : 0АВС
08.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Каза Пия0 : 2
16.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 2 : 1Каза Пия
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Каза Пия2 : 1
04.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур 0 : 0Каза Пия
29.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур Каза Пия1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фамаликан13
2
Лига чемпионов
Порту13
3
Лига Европы
Брага13
4
Лига конференций
Арока13
5 Жил Висенте13
6 Спортинг13
7 Морейренсе13
8 Эштрела11
9 Эшторил11
10 Риу Аве00
11 Бенфика00
12 Алверка10
13 АВС10
14 Насьонал10
15 Каза Пия10
16
Стыковая зона
Санта-Клара10
17
Зона вылета
Витория Гимарайнш10
18
Зона вылета
Тондела10

Отзывы и комментарии к матчу

