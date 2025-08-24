Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 15:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
24 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ноттингем Форест, которое состоится 24 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|2
|пз
|Даниэль Муньос
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|20
|пз
|Адам Уортон
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|7
|пз
|Исмаила Сарр
|55
|пз
|Джастин Девенни
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|14
|нп
|Дан Ндой
|7
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|05.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|21.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|17.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|10.08.2025
|Суперкубок Англии — 2025
|Финал
|2 : 2 3 : 2
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|20.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|4 : 2
|17.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
|05.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 1
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|3
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|1
|3
|6
|Сандерленд
|2
|3
|7
|Лидс Юнайтед
|1
|3
|8
|Арсенал
|1
|3
|9
|Борнмут
|2
|3
|10
|Бёрнли
|2
|3
|11
|Брентфорд
|2
|3
|12
|Фулхэм
|1
|1
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|1
|14
|Кристал Пэлас
|1
|1
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|16
|Астон Вилла
|2
|1
|17
|Эвертон
|1
|0
|18
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0