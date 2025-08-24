23:40 ()
Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 15:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
24 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ноттингем Форест, которое состоится 24 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
2 Колумбия пз Даниэль Муньос
19 Англия пз Уилл Хьюз
20 Англия пз Адам Уортон
3 Англия пз Тайрик Митчелл
7 Сенегал пз Исмаила Сарр
55 Северная Ирландия пз Джастин Девенни
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
8 Англия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Швейцария нп Дан Ндой
7 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
05.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур Кристал Пэлас1 : 1Ноттингем Форест
21.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ноттингем Форест1 : 0Кристал Пэлас
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ноттингем Форест1 : 1Кристал Пэлас
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Кристал Пэлас0 : 0Ноттингем Форест
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Кристал Пэлас1 : 1Ноттингем Форест
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ноттингем Форест1 : 0Кристал Пэлас
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Кристал Пэлас1 : 0
17.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 0 : 0Кристал Пэлас
10.08.2025 Суперкубок Англии — 2025 Финал Кристал Пэлас2 : 2 3 : 2
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 1 : 1Кристал Пэлас
20.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Кристал Пэлас4 : 2
17.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Ноттингем Форест3 : 1
05.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ноттингем Форест0 : 0
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Ноттингем Форест0 : 1
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 1 : 2Ноттингем Форест
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Ноттингем Форест2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур26
2
Лига чемпионов
Челси24
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити23
4
Лига чемпионов
Ливерпуль13
5
Лига Европы
Ноттингем Форест13
6 Сандерленд23
7 Лидс Юнайтед13
8 Арсенал13
9 Борнмут23
10 Бёрнли23
11 Брентфорд23
12 Фулхэм11
13 Брайтон энд Хоув Альбион11
14 Кристал Пэлас11
15 Ньюкасл Юнайтед11
16 Астон Вилла21
17 Эвертон10
18 Манчестер Юнайтед10
19 Вулверхэмптон20
20 Вест Хэм Юнайтед20

