Порту - Каза Пия 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 19:00
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
24 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Порту
Каза Пия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Каза Пия, которое состоится 24 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Каза Пия
Лиссабон
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
18 Аргентина зщ Патрисио Перес
5 Польша зщ Ян Беднарек
12 Нигерия зщ Зайду Занузи
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
22 Аргентина пз Алан Варела
10 Испания пз Габриэль Вейга
11 Бразилия нп Пепе
9 Испания нп Самуэль Агехова
17 Испания нп Борха Сайнс
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
4 Португалия зщ Жоау Голарт
6 Португалия зщ Жозе Фонте
2 Камерун зщ Duplexe Tchamba
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
20 Нидерланды пз Яссин Укили
24 Коморские острова пз Iyad Mohamed
12 Франция пз Fahem Benaissa-Yahia
29 Франция нп Жереми Ливолан
90 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
13 США нп Korede Osundina
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
12.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур Каза Пия0 : 1Порту
02.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Порту2 : 0Каза Пия
21.04.2024 Португалия — Примейра 30-й тур Каза Пия1 : 2Порту
09.12.2023 Португалия — Примейра 13-й тур Порту3 : 1Каза Пия
14.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Порту2 : 1Каза Пия
07.01.2023 Португалия - Примейра 15-й тур Каза Пия0 : 0Порту
05.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа D. 2-й тур Каза Пия0 : 3Порту
18.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 2Порту
11.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Порту3 : 0
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Порту1 : 0
24.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 3-й тур Порту4 : 4
19.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 2-й тур 2 : 1Порту
15.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 2Каза Пия
08.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Каза Пия0 : 2
16.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 2 : 1Каза Пия
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Каза Пия2 : 1
04.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур 0 : 0Каза Пия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Морейренсе39
2
Лига чемпионов
Спортинг26
3
Лига Европы
Брага26
4
Лига конференций
Порту26
5 Фамаликан26
6 Бенфика13
7 Жил Висенте23
8 Каза Пия23
9 Витория Гимарайнш33
10 Арока23
11 Эштрела21
12 Насьонал21
13 Риу Аве11
14 Эшторил21
15 АВС20
16
Стыковая зона
Алверка20
17
Зона вылета
Санта-Клара20
18
Зона вылета
Тондела20

