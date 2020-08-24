Порту - Каза Пия 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 19:00
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
24 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Каза Пия, которое состоится 24 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Каза Пия
Лиссабон
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|22
|пз
|Алан Варела
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|11
|нп
|Пепе
|9
|нп
|Самуэль Агехова
|17
|нп
|Борха Сайнс
|1
|вр
|Патрик Секейра
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|2
|зщ
|Duplexe Tchamba
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|20
|пз
|Яссин Укили
|24
|пз
|Iyad Mohamed
|12
|пз
|Fahem Benaissa-Yahia
|29
|нп
|Жереми Ливолан
|90
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|13
|нп
|Korede Osundina
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|12.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|02.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|07.01.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|05.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 2-й тур
|0 : 3
|18.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
|11.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|24.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 3-й тур
|4 : 4
|19.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|15.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
|08.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|16.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 1
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|04.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Морейренсе
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|2
|6
| 3
Лига Европы
|Брага
|2
|6
| 4
Лига конференций
|Порту
|2
|6
|5
|Фамаликан
|2
|6
|6
|Бенфика
|1
|3
|7
|Жил Висенте
|2
|3
|8
|Каза Пия
|2
|3
|9
|Витория Гимарайнш
|3
|3
|10
|Арока
|2
|3
|11
|Эштрела
|2
|1
|12
|Насьонал
|2
|1
|13
|Риу Аве
|1
|1
|14
|Эшторил
|2
|1
|15
|АВС
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Тондела
|2
|0