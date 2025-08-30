Болонья - Комо 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 18:30
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
30 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Комо, которое состоится 30 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Комо
Комо
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|41
|зщ
|Мартин Витик
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|20
|пз
|Надир Цортеа
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|21
|пз
|Йенс Одгор
|11
|пз
|Джонатан Роу
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|1
|вр
|Жан Бутез
|77
|зщ
|Игнасе ван дер Бремпт
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|3
|зщ
|Алекс Валле
|31
|зщ
|Мергим Войвода
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|пз
|Николас Пас
|17
|нп
|Хесус Родригес
|11
|нп
|Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|24.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|1 : 3
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|3 : 2
|14.05.2025
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 1
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|3 : 1
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 0
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
|23.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Кремонезе
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Комо
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Рома
|1
|3
|7
|Пиза
|1
|1
|8
|Аталанта
|1
|1
|9
|Кальяри
|1
|1
|10
|Фиорентина
|1
|1
|11
|Удинезе
|1
|1
|12
|Верона
|1
|1
|13
|Лечче
|1
|1
|14
|Дженоа
|1
|1
|15
|Милан
|1
|0
|16
|Болонья
|1
|0
|17
|Лацио
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Парма
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Торино
|1
|0