Пятница 29 августа
Суббота 30 августа
Болонья - Комо 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 18:30
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
30 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Болонья
Комо

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Комо, которое состоится 30 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Комо
1ПольшаврЛукаш Скорупски
41ЧехиязщМартин Витик
14НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
22ГрециязщХараламбос Ликояннис
20ИталияпзНадир Цортеа
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
21ДанияпзЙенс Одгор
11АнглияпзДжонатан Роу
7ИталиянпРиккардо Орсолини
9АргентинанпСантьяго Кастро
1ФранцияврЖан Бутез
77БельгиязщИгнасе ван дер Бремпт
14ИспаниязщХакобо Рамон
2ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
3ИспаниязщАлекс Валле
31КосовозщМергим Войвода
23АргентинапзМаксимо Перроне
33ФранцияпзЛукаш Да Кунья
10АргентинапзНиколас Пас
17ИспаниянпХесус Родригес
11ГрециянпАнастасиос Дувикас
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИспанияСеск Фабрегас
История личных встреч
01.02.2025Италия — Серия А23-й турБолонья2 : 0Комо
14.09.2024Италия — Серия А4-й турКомо2 : 2Болонья
23.08.2025Италия — Серия А1-й тур1 : 0Болонья
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 1Болонья
24.05.2025Италия — Серия А38-й турБолонья1 : 3
18.05.2025Италия — Серия А37-й тур3 : 2Болонья
14.05.2025Кубок ИталииФинал0 : 1Болонья
24.08.2025Италия — Серия А1-й турКомо2 : 0
16.08.2025Кубок Италии1/32 финалаКомо3 : 1
10.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20255 : 0Комо
06.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 3Комо
23.05.2025Италия — Серия А38-й турКомо0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кремонезе26
2
Лига чемпионов
Интер М13
3
Лига чемпионов
Наполи13
4
Лига чемпионов
Ювентус13
5
Лига Европы
Комо13
6
Лига конференций
Рома13
7 Пиза11
8 Аталанта11
9 Кальяри11
10 Фиорентина11
11 Удинезе11
12 Верона11
13 Лечче11
14 Дженоа11
15 Милан10
16 Болонья10
17 Лацио10
18
Зона вылета
Парма10
19
Зона вылета
Сассуоло20
20
Зона вылета
Торино10

