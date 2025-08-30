00:14 ()
Славия-Мозырь - Слуцк 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 15:30
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
30 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
Славия-Мозырь
Слуцк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Слуцк, которое состоится 30 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
18.04.2025 Беларусь — Высшая лига 5-й тур Слуцк1 : 2Славия-Мозырь
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь0 : 0Слуцк
04.05.2024 Беларусь — Высшая лига 7-й тур Слуцк1 : 0Славия-Мозырь
06.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Слуцк1 : 0Славия-Мозырь
19.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Славия-Мозырь1 : 0Слуцк
12.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Слуцк1 : 0Славия-Мозырь
05.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Славия-Мозырь2 : 0Слуцк
09.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Славия-Мозырь1 : 1Слуцк
30.04.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Слуцк1 : 0Славия-Мозырь
29.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Слуцк2 : 1Славия-Мозырь
24.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 3 : 1Славия-Мозырь
15.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Славия-Мозырь2 : 1
08.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 0 : 2Славия-Мозырь
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 1
27.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь1 : 0 ДВ
16.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 2 : 2Слуцк
09.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 0 : 0Слуцк
03.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 1 : 0Слуцк
26.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Слуцк1 : 2
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 3Слуцк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1949
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1938
3
Квалификация Лиги конференций
Ислочь2035
4 Динамо Мн1735
5 Динамо-Брест1932
6 Торпедо-БелАЗ1831
7 Минск2031
8 Неман1528
9 БАТЭ1922
10 Витебск1921
11 Арсенал Дз1921
12 Гомель1819
13 Нафтан2018
14
Стыковая зона
Слуцк1813
15
Зона вылета
Сморгонь1813
16
Зона вылета
Молодечно184

