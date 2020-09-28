22:48 ()
Суббота 27 сентября
Воскресенье 28 сентября
Динамо Мх - Сочи 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 16:00
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
28 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур
Динамо Мх
Сочи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Сочи, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Сочи1 : 1 3 : 4Динамо Мх
20.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Динамо Мх1 : 1
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур 1 : 2Динамо Мх
12.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 1 : 0Динамо Мх
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Динамо Мх1 : 0
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур 1 : 3Динамо Мх
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Сочи1 : 1
22.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Сочи1 : 3
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур 0 : 2Сочи
17.09.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур Сочи0 : 4
14.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 0Сочи
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Сочи». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М1020
2 Краснодар919
3 ЦСКА918
4 Балтика917
5 Зенит916
6 Динамо М1015
7 Ахмат1015
8 Спартак М915
9 Рубин1015
10 Крылья Советов1012
11 Ростов99
12 Динамо Мх99
13
Стыковая зона
Оренбург97
14
Стыковая зона
Акрон107
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород96
16
Зона вылета
Сочи91

Отзывы и комментарии к матчу

Новости футбола

Обзоры матчей

