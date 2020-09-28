Динамо Мх - Сочи 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 16:00
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
28 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Сочи, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|27.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 3 : 4
|20.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|16.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|1 : 2
|12.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|1 : 3
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|1 : 1
|22.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|0 : 2
|17.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|0 : 4
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Сочи». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|10
|20
|2
|Краснодар
|9
|19
|3
|ЦСКА
|9
|18
|4
|Балтика
|9
|17
|5
|Зенит
|9
|16
|6
|Динамо М
|10
|15
|7
|Ахмат
|10
|15
|8
|Спартак М
|9
|15
|9
|Рубин
|10
|15
|10
|Крылья Советов
|10
|12
|11
|Ростов
|9
|9
|12
|Динамо Мх
|9
|9
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|9
|7
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|10
|7
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|9
|1