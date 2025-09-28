Астон Вилла - Фулхэм 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 15:00
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
28 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Фулхэм, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Астон Вилла
Бирмингем
Фулхэм
Лондон
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|7
|пз
|Джон Макгинн
|44
|пз
|Бубакар Камара
|29
|нп
|Эванн Гессан
|27
|нп
|Морган Роджерс
|19
|нп
|Джейдон Санчо
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|30
|зщ
|Райан Сесеньон
|20
|пз
|Саша Лукич
|16
|пз
|Сандер Берге
|24
|пз
|Джошуа Кинг
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|9
|нп
|Родриго Мунис
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Марку Силва
История личных встреч
|03.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 3
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|25.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0
|20.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|04.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 1
|28.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|04.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
|26.05.2018
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - Финал
|0 : 1
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|16.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 0
|27.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Кристал Пэлас
|6
|12
| 3
Лига чемпионов
|Борнмут
|6
|11
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|6
|10
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|5
|10
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|10
|7
|Челси
|6
|8
|8
|Сандерленд
|5
|8
|9
|Фулхэм
|5
|8
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|8
|11
|Лидс Юнайтед
|6
|8
|12
|Эвертон
|5
|7
|13
|Брентфорд
|6
|7
|14
|Манчестер Юнайтед
|6
|7
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|6
|16
|Ноттингем Форест
|5
|5
|17
|Бёрнли
|6
|4
|18
|Астон Вилла
|5
|3
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|3
|20
|Вулверхэмптон
|5
|0