Астон Вилла - Фулхэм 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 15:00
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
28 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Астон Вилла
Фулхэм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Фулхэм, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Фулхэм
Лондон
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
7 Шотландия пз Джон Макгинн
44 Франция пз Бубакар Камара
29 Кот-д'Ивуар нп Эванн Гессан
27 Англия нп Морган Роджерс
19 Англия нп Джейдон Санчо
11 Англия нп Олли Уоткинс
1 Германия вр Бернд Лено
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
30 Англия зщ Райан Сесеньон
20 Сербия пз Саша Лукич
16 Норвегия пз Сандер Берге
24 Англия пз Джошуа Кинг
8 Уэльс нп Гарри Уилсон
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
9 Бразилия нп Родриго Мунис
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Португалия Марку Силва
История личных встреч
03.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур Астон Вилла1 : 0Фулхэм
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Фулхэм1 : 3Астон Вилла
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Фулхэм1 : 2Астон Вилла
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Астон Вилла3 : 1Фулхэм
25.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Астон Вилла1 : 0Фулхэм
20.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Фулхэм3 : 0Астон Вилла
04.04.2021 Англия - Премьер-лига 30-й тур Астон Вилла3 : 1Фулхэм
28.09.2020 Англия - Премьер-лига 3-й тур Фулхэм0 : 3Астон Вилла
04.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Фулхэм2 : 1Астон Вилла
26.05.2018 Англия - Чемпионшип Плей-офф - Финал Астон Вилла0 : 1Фулхэм
25.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Астон Вилла1 : 0
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Астон Вилла
16.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 1 : 1 4 : 2Астон Вилла
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 0Астон Вилла
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Астон Вилла0 : 3
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Фулхэм1 : 0
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Фулхэм3 : 1
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Фулхэм1 : 0
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 2 : 0Фулхэм
27.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Фулхэм2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль615
2
Лига чемпионов
Кристал Пэлас612
3
Лига чемпионов
Борнмут611
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити610
5
Лига Европы
Арсенал510
6 Тоттенхэм Хотспур510
7 Челси68
8 Сандерленд58
9 Фулхэм58
10 Брайтон энд Хоув Альбион68
11 Лидс Юнайтед68
12 Эвертон57
13 Брентфорд67
14 Манчестер Юнайтед67
15 Ньюкасл Юнайтед56
16 Ноттингем Форест55
17 Бёрнли64
18 Астон Вилла53
19 Вест Хэм Юнайтед53
20 Вулверхэмптон50

