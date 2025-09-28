Утрехт - Херенвен 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 14:30
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
28 Сентября 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Херенвен, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Херенвен
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Майк ван дер Хорн
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|14
|пз
|Зидан Икбаль
|8
|пз
|Джан Боздоган
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
|15
|нп
|Эдриан Блэйк
|9
|нп
|Давид Мин
|22
|вр
|Bernt Klaverboer
|45
|зщ
|Оливер Брёуде
|3
|зщ
|Maas Willemsen
|19
|зщ
|Василиос Загаритис
|6
|пз
|Йорис ван Оверем
|16
|пз
|Marcus Linday
|8
|пз
|Luuk Brouwers
|10
|пз
|Ринго Мервелд
|20
|нп
|Jacob Trenskow
|7
|нп
|Максенс Ривера
|9
|нп
|Дилан Венте
Главные тренеры
|Рон Янс
История личных встреч
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 3
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|0 : 2
|04.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 0
|29.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 2
|27.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 2
|23.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 1
|08.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 0
|02.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 1
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 2
|28.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 0
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 2
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|2 : 2
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 2
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|6
|13
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|6
|12
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|6
|12
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|7
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|7
|10
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|6
|9
|9
|Утрехт
|6
|9
|10
|Гоу Эхед Иглс
|6
|9
|11
|Спарта
|6
|9
|12
|ПЕК Зволле
|6
|7
|13
|НАК Бреда
|7
|7
|14
|Эксельсиор
|6
|6
|15
|Херенвен
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Телстар
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|6
|0