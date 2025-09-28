22:51 ()
Утрехт - Херенвен 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 14:30
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
28 Сентября 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Херенвен, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
1ГрецияврВассилис Баркас
2БельгиязщСибе Хореманс
3НидерландызщМайк ван дер Хорн
24НидерландызщНик Виргевер
16МароккозщСуфьян Эль-Каруани
27БельгияпзАлонзо Энгванда
14ИракпзЗидан Икбаль
8ГерманияпзДжан Боздоган
21НидерландыпзГиваи Зехиэль
15АнглиянпЭдриан Блэйк
9НидерландынпДавид Мин
22НидерландыврBernt Klaverboer
45НорвегиязщОливер Брёуде
3НидерландызщMaas Willemsen
19ГрециязщВасилиос Загаритис
6НидерландыпзЙорис ван Оверем
16ШвецияпзMarcus Linday
8НидерландыпзLuuk Brouwers
10НидерландыпзРинго Мервелд
20ДаниянпJacob Trenskow
7ФранциянпМаксенс Ривера
9СуринамнпДилан Венте
Главные тренеры
НидерландыРон Янс
История личных встреч
30.03.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 27-й турУтрехт2 : 0Херенвен
17.08.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 2-й турХеренвен1 : 1Утрехт
07.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турХеренвен2 : 3Утрехт
20.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турУтрехт0 : 2Херенвен
04.02.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 20-й турУтрехт1 : 0Херенвен
29.10.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 12-й турХеренвен1 : 2Утрехт
27.02.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 24-й турХеренвен1 : 2Утрехт
23.10.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 10-й турУтрехт2 : 1Херенвен
08.05.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турХеренвен0 : 0Утрехт
02.10.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турУтрехт1 : 1Херенвен
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турУтрехт0 : 1
20.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й тур1 : 0Утрехт
14.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турУтрехт0 : 1
31.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й тур0 : 2Утрехт
28.08.2025Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчУтрехт0 : 0
21.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й турХеренвен3 : 2
13.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й тур1 : 0Херенвен
30.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й турХеренвен2 : 2
24.08.2025Нидерланды — Эредивизия3-й турХеренвен1 : 2
16.08.2025Нидерланды — Эредивизия2-й тур2 : 1Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд616
2
Лига чемпионов
Аякс715
3
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен613
4
Лига Европы
АЗ Алкмар612
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген612
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте710
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна710
8
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген69
9 Утрехт69
10 Гоу Эхед Иглс69
11 Спарта69
12 ПЕК Зволле67
13 НАК Бреда77
14 Эксельсиор66
15 Херенвен65
16
Стыковая зона
Волендам64
17
Зона вылета
Телстар64
18
Зона вылета
Хераклес60

Отзывы и комментарии к матчу

