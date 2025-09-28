Окжетпес - Астана 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 12:00
28 Сентября 2025 года в 13:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Окжетпес - Астана, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Окжетпес
Кокшетау
Астана
Астана
История личных встреч
|15.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|5 : 2
|27.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|5 : 2
|14.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|26.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 5
|22.08.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|30.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|26.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|15.03.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|25.10.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 0
|25.06.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|13.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|17.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 2 Т
|02.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|19.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 3
|14.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 3
|28.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|5 : 1
|23.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|17.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кайрат
|23
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|23
|50
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|23
|47
|4
|Актобе
|24
|42
|5
|Елимай
|23
|39
|6
|Женис
|24
|34
|7
|Окжетпес
|23
|32
|8
|Ордабасы
|23
|31
|9
|Кызыл-Жар
|24
|24
|10
|Жетысу
|23
|21
|11
|Улытау
|24
|21
|12
|Кайсар
|23
|20
|13
|Атырау
|24
|18
| 14
Зона вылета
|Туран
|24
|16