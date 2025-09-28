22:52 ()
Окжетпес - Астана 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 12:00
28 Сентября 2025 года в 13:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур
Окжетпес
Астана

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Окжетпес - Астана, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Окжетпес
Кокшетау
Астана
Астана
История личных встреч
15.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Астана5 : 2Окжетпес
27.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Астана5 : 2Окжетпес
14.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Окжетпес0 : 0Астана
26.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Окжетпес1 : 5Астана
22.08.2020 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Астана2 : 0Окжетпес
30.10.2019 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Окжетпес0 : 1Астана
26.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Окжетпес1 : 1Астана
15.03.2019 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Астана2 : 1Окжетпес
25.10.2017 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Астана4 : 0Окжетпес
25.06.2017 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Астана3 : 0Окжетпес
13.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур 3 : 1Окжетпес
31.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур Окжетпес0 : 1
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур 2 : 1Окжетпес
09.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Окжетпес3 : 2 Т
02.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Окжетпес1 : 1
19.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур 2 : 3Астана
14.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур Астана3 : 3
28.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Астана5 : 1
23.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур 3 : 2Астана
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Астана4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат2352
2
Квалификация Лиги конференций
Астана2350
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол2347
4 Актобе2442
5 Елимай2339
6 Женис2434
7 Окжетпес2332
8 Ордабасы2331
9 Кызыл-Жар2424
10 Жетысу2321
11 Улытау2421
12 Кайсар2320
13 Атырау2418
14
Зона вылета
Туран2416

