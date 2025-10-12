23:25 ()
Сан-Марино - Кипр 12 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 12-10-2025 15:00
Стадион: Олимпико ди Серравалле (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 5115
12 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 8-й тур
Сан-Марино
Кипр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Марино - Кипр, которое состоится 12 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Серравалле (Серравалле, Сан-Марино). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Марино
Кипр
Главные тренеры
Италия Роберто Чеволи
Греция Апостолос Манциоз
История личных встреч
21.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 1-й тур Кипр2 : 0Сан-Марино
11.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Сан-Марино1 : 4Кипр
09.09.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа I. 6-й тур Сан-Марино0 : 4Кипр
21.03.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа I. 1-й тур Кипр5 : 0Сан-Марино
12.09.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа D. 10-й тур Кипр3 : 0Сан-Марино
22.08.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа D. 7-й тур Сан-Марино0 : 1Кипр
09.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 7-й тур 10 : 0Сан-Марино
09.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 3 : 1Сан-Марино
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 5-й тур Сан-Марино0 : 6
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 4-й тур Сан-Марино0 : 4
07.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 3-й тур 1 : 0Сан-Марино
09.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 7-й тур Кипр2 : 2
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 6-й тур Кипр2 : 2
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 5-й тур 1 : 0Кипр
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 4-й тур 2 : 0Кипр
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 2Кипр
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия36
2
Плей-офф
Северная Ирландия36
3 Словакия36
4 Люксембург30
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария39
2
Плей-офф
Косово34
3 Словения32
4 Швеция31
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания37
2
Плей-офф
Шотландия37
3 Греция33
4 Беларусь30
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция39
2
Плей-офф
Украина34
3 Исландия33
4 Азербайджан31
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания26
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция23
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия26
2
Плей-офф
Армения23
3 Венгрия21
4 Ирландия21
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды513
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия610
4 Литва63
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия515
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния57
4 Кипр65
5 Сан-Марино60
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия515
2
Плей-офф
Италия49
3 Израиль59
4 Эстония53
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония612
2
Плей-офф
Бельгия511
3 Уэльс510
4 Казахстан66
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания58
3 Сербия47
4 Латвия65
5 Андорра61
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия513
2
Плей-офф
Чехия613
3 Фарерские острова69
4 Черногория66
5 Гибралтар50

