02:41 ()
Свернуть список

Чайка - Урал 20 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-10-2025 17:00
20 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 15-й тур
Чайка
Урал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Урал, которое состоится 20 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Дмитрий Владимирович Комбаров
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Чайка1 : 1Урал
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Урал2 : 0Чайка
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Чайка1 : 3
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 2 : 3Чайка
04.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Чайка0 : 0
28.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 0 : 0Чайка
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 1Чайка
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Урал0 : 0
16.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала 1 : 0Урал
06.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 5 : 1Урал
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур 3 : 3Урал
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Урал1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел1430
2
Повышение
Спартак Кс1529
3
Плей-офф за повышение
Родина1526
4
Плей-офф за повышение
Ротор1425
5 Урал1324
6 Челябинск1424
7 КАМАЗ1523
8 СКА-Хабаровск1520
9 Нефтехимик1418
10 Арсенал Т1517
11 Енисей1517
12 Шинник1417
13 Черноморец1415
14 Уфа1413
15 Волга Ул1412
16
Зона вылета
Чайка1411
17
Зона вылета
Сокол1511
18
Зона вылета
Торпедо М1410

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close