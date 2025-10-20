Чайка - Урал 20 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-10-2025 17:00
20 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Урал, которое состоится 20 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Дмитрий Владимирович Комбаров
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 0
|15.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 3
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 3
|04.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|0 : 0
|28.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|0 : 0
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 1
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|0 : 0
|16.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|06.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|5 : 1
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|3 : 3
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|14
|30
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|15
|29
| 3
Плей-офф за повышение
|Родина
|15
|26
| 4
Плей-офф за повышение
|Ротор
|14
|25
|5
|Урал
|13
|24
|6
|Челябинск
|14
|24
|7
|КАМАЗ
|15
|23
|8
|СКА-Хабаровск
|15
|20
|9
|Нефтехимик
|14
|18
|10
|Арсенал Т
|15
|17
|11
|Енисей
|15
|17
|12
|Шинник
|14
|17
|13
|Черноморец
|14
|15
|14
|Уфа
|14
|13
|15
|Волга Ул
|14
|12
| 16
Зона вылета
|Чайка
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Сокол
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Торпедо М
|14
|10