Реал Сосьедад - Вильярреал 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 15:00
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
30 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Вильярреал, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вильярреал
Вильярреал
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|31
|зщ
|Хон Мартин
|3
|зщ
|Айен Муньос
|16
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|4
|пз
|Йон Горротксатеги
|18
|пз
|Карлос Солер
|23
|пз
|Брайс Мендес
|21
|пз
|Арсен Захарян
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|1
|вр
|Луис Жуниор
|26
|зщ
|Пау Наварро
|4
|зщ
|Рафа Марин
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|16
|пз
|Томас Парти
|19
|нп
|Николя Пепе
|20
|нп
|Альберто Молейро
|7
|нп
|Херар Морено
|22
|нп
|Айосе Перес
Главные тренеры
|Серхио Франсиско
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|20.04.2025
|Испания — Примера
|32-й тур
|2 : 2
|13.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|23.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 3
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 3
|02.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 0
|09.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|18.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 3
|30.01.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 1
|29.11.2020
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 3
|07.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 2
|24.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|4 : 0
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 2
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|32
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|13
|29
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Бетис
|13
|21
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|13
|21
|7
|Хетафе
|14
|20
|8
|Атлетик Б
|13
|17
|9
|Эльче
|14
|16
|10
|Реал Сосьедад
|13
|16
|11
|Севилья
|13
|16
|12
|Райо Вальекано
|13
|16
|13
|Сельта
|13
|16
|14
|Алавес
|14
|15
|15
|Мальорка
|14
|13
|16
|Валенсия
|13
|13
|17
|Осасуна
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Жирона
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Леванте
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|13
|9