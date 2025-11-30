01:23 ()
Реал Сосьедад - Вильярреал 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 15:00
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
30 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Реал Сосьедад
Вильярреал

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Вильярреал, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вильярреал
Вильярреал
1 Испания вр Алекс Ремиро
2 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
31 Испания зщ Хон Мартин
3 Испания зщ Айен Муньос
16 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
4 Испания пз Йон Горротксатеги
18 Испания пз Карлос Солер
23 Испания пз Брайс Мендес
21 Россия пз Арсен Захарян
11 Португалия нп Гонсалу Гедеш
7 Испания нп Андер Барренечеа
1 Бразилия вр Луис Жуниор
26 Испания зщ Пау Наварро
4 Испания зщ Рафа Марин
12 Португалия зщ Ренату Вейга
24 Испания зщ Альфонсо Педраса
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
16 Гана пз Томас Парти
19 Кот-д'Ивуар нп Николя Пепе
20 Испания нп Альберто Молейро
7 Испания нп Херар Морено
22 Испания нп Айосе Перес
Главные тренеры
Испания Серхио Франсиско
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
20.04.2025 Испания — Примера 32-й тур Вильярреал2 : 2Реал Сосьедад
13.01.2025 Испания — Примера 19-й тур Реал Сосьедад1 : 0Вильярреал
23.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Реал Сосьедад1 : 3Вильярреал
09.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Вильярреал0 : 3Реал Сосьедад
02.04.2023 Испания - Примера 27-й тур Вильярреал2 : 0Реал Сосьедад
09.10.2022 Испания - Примера 8-й тур Реал Сосьедад1 : 0Вильярреал
15.05.2022 Испания - Примера 37-й тур Вильярреал1 : 2Реал Сосьедад
18.12.2021 Испания - Примера 18-й тур Реал Сосьедад1 : 3Вильярреал
30.01.2021 Испания - Примера 21-й тур Вильярреал1 : 1Реал Сосьедад
29.11.2020 Испания - Примера 11-й тур Реал Сосьедад1 : 1Вильярреал
22.11.2025 Испания — Примера 13-й тур 1 : 3Реал Сосьедад
07.11.2025 Испания — Примера 12-й тур 1 : 1Реал Сосьедад
01.11.2025 Испания — Примера 11-й тур Реал Сосьедад3 : 2
24.10.2025 Испания — Примера 10-й тур Реал Сосьедад2 : 1
19.10.2025 Испания — Примера 9-й тур 1 : 1Реал Сосьедад
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 4 : 0Вильярреал
22.11.2025 Испания — Примера 13-й тур Вильярреал2 : 1
08.11.2025 Испания — Примера 12-й тур 0 : 2Вильярреал
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 0Вильярреал
01.11.2025 Испания — Примера 11-й тур Вильярреал4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1434
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1332
3
Лига чемпионов
Вильярреал1329
4
Лига чемпионов
Атлетико М1328
5
Лига Европы
Бетис1321
6
Лига конференций
Эспаньол1321
7 Хетафе1420
8 Атлетик Б1317
9 Эльче1416
10 Реал Сосьедад1316
11 Севилья1316
12 Райо Вальекано1316
13 Сельта1316
14 Алавес1415
15 Мальорка1413
16 Валенсия1313
17 Осасуна1412
18
Зона вылета
Жирона1311
19
Зона вылета
Леванте139
20
Зона вылета
Овьедо139

