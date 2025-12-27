05:19 ()
Сенегал - ДР Конго 27 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 27-12-2025 17:00
Стадион: Стад Ибн-Батута (Tangier, Марокко), вместимость: 65000
27 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа D. 2-й тур
Сенегал
ДР Конго

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сенегал - ДР Конго, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Ибн-Батута (Tangier, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сенегал
ДР Конго
16 Сенегал вр Эдуард Менди
15 Сенегал зщ Крепен Диатта
3 Сенегал зщ Калиду Кулибали
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
14 Сенегал зщ Исмаил Якобс
18 Сенегал пз Исмаила Сарр
5 Сенегал пз Идрисса Гейе
26 Сенегал пз Пап Гейе
10 Сенегал пз Садио Мане
13 Сенегал нп Илиман Ндиайе
11 Сенегал нп Николас Джексон
1 ДР Конго вр Лионель Мпаси-Нзо
2 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
22 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
4 ДР Конго зщ Аксель Туанзебе
26 ДР Конго зщ Артур Масуаку
8 ДР Конго пз Самюэль Мутуссами
14 ДР Конго пз Ноа Садики
25 ДР Конго пз Эдо Кайембе
10 ДР Конго пз Тео Бонгонда
17 ДР Конго нп Седрик Бакамбу
7 Франция нп Натанаэль Мбуку
Главные тренеры
Сенегал Пап Тьяв
Франция Себастьен Дезабр
История личных встреч
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 8-й тур ДР Конго2 : 3Сенегал
06.06.2024 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 3-й тур Сенегал1 : 1ДР Конго
23.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 1-й тур Сенегал3 : 0
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 8Сенегал
15.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Сенегал
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 10-й тур Сенегал4 : 0
10.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 9-й тур 0 : 5Сенегал
23.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 1-й тур ДР Конго1 : 0
16.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи ДР Конго2 : 0
16.11.2025 ЧМ-2026 — Африка 2-й раунд. Финал 1 : 1 3 : 4ДР Конго
13.11.2025 ЧМ-2026 — Африка 2-й раунд. 1/2 финала 0 : 1ДР Конго
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 10-й тур ДР Конго1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка африканских наций: Сенегал — ДР Конго. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко13
2
1/8 финала
Мали11
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия11
4 Коморские острова10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Египет26
2
1/8 финала
ЮАР23
3
1/8 финала - возможный выход
Зимбабве21
4 Ангола21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Тунис13
2
1/8 финала
Нигерия13
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания10
4 Уганда10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал13
2
1/8 финала
ДР Конго13
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин10
4 Ботсвана10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир13
2
1/8 финала
Буркина-Фасо13
3
1/8 финала - возможный выход
Экваториальная Гвинея10
4 Судан10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Камерун13
2
1/8 финала
Кот-д'Ивуар13
3
1/8 финала - возможный выход
Габон10
4 Мозамбик10

