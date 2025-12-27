Сенегал - ДР Конго 27 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 27-12-2025 17:00
Стадион: Стад Ибн-Батута (Tangier, Марокко), вместимость: 65000
27 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа D. 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сенегал - ДР Конго, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Ибн-Батута (Tangier, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сенегал
ДР Конго
|16
|вр
|Эдуард Менди
|15
|зщ
|Крепен Диатта
|3
|зщ
|Калиду Кулибали
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|14
|зщ
|Исмаил Якобс
|18
|пз
|Исмаила Сарр
|5
|пз
|Идрисса Гейе
|26
|пз
|Пап Гейе
|10
|пз
|Садио Мане
|13
|нп
|Илиман Ндиайе
|11
|нп
|Николас Джексон
|1
|вр
|Лионель Мпаси-Нзо
|2
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|22
|зщ
|Шансель Мбемба
|4
|зщ
|Аксель Туанзебе
|26
|зщ
|Артур Масуаку
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
|14
|пз
|Ноа Садики
|25
|пз
|Эдо Кайембе
|10
|пз
|Тео Бонгонда
|17
|нп
|Седрик Бакамбу
|7
|нп
|Натанаэль Мбуку
Главные тренеры
|Пап Тьяв
|Себастьен Дезабр
История личных встреч
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 8-й тур
|2 : 3
|06.06.2024
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 3-й тур
|1 : 1
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 1-й тур
|3 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 8
|15.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 10-й тур
|4 : 0
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 9-й тур
|0 : 5
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 1-й тур
|1 : 0
|16.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|16.11.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|2-й раунд. Финал
|1 : 1 3 : 4
|13.11.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|2-й раунд. 1/2 финала
|0 : 1
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 10-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка африканских наций: Сенегал — ДР Конго. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Мали
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|1
|1
|4
|Коморские острова
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Египет
|2
|6
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Зимбабве
|2
|1
|4
|Ангола
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Тунис
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Нигерия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|1
|0
|4
|Уганда
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|1
|0
|4
|Ботсвана
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Экваториальная Гвинея
|1
|0
|4
|Судан
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Камерун
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Габон
|1
|0
|4
|Мозамбик
|1
|0