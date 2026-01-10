Фрайбург - Гамбург 10 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 10-01-2026 16:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
10 Января 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Гамбург, которое состоится 10 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Гамбург
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|19
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|2
|зщ
|Уильям Микельбренси
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|8
|зщ
|Даниэль Эльфадли
|24
|пз
|Николас Капальдо
|21
|пз
|Николай Ремберг
|6
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
|20
|нп
|Фабиу Виейра
|7
|нп
|Жан-Люк Домпе
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Мерлин Польцин
История личных встреч
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|19.04.2022
|Кубок Германии
|1/2 финала
|1 : 3
|21.04.2018
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 0
|01.12.2017
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|18.02.2017
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|20.09.2016
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|08.05.2015
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|13.12.2014
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|26.03.2014
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|27.10.2013
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|3 : 4
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|07.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 4
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|15
|41
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|15
|27
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|15
|26
|7
|Айнтрахт Ф
|15
|25
|8
|Унион
|15
|21
|9
|Фрайбург
|15
|20
|10
|Вердер
|15
|17
|11
|Кёльн
|15
|16
|12
|Боруссия М
|15
|16
|13
|Гамбург
|15
|16
|14
|Вольфсбург
|15
|15
|15
|Аугсбург
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Майнц
|15
|8