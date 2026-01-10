01:55 ()
Фрайбург - Гамбург 10 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 10-01-2026 16:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
10 Января 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Фрайбург
Гамбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Гамбург, которое состоится 10 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Гамбург
Гамбург
1ГерманияврНоа Атуболу
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
44ШвейцарияпзЙохан Манзамби
32ИталияпзВинченцо Грифо
9ГерманиянпЛукас Хёлер
19ГерманиянпЯн-Никлас Бесте
1ПортугалияврДаниэл Хойер
2ФранциязщУильям Микельбренси
44ХорватиязщЛука Вушкович
28ШвейцариязщМиро Мухайм
8ГерманиязщДаниэль Эльфадли
24АргентинапзНиколас Капальдо
21ГерманияпзНиколай Ремберг
6БельгияпзАльберт-Самби Локонга
11ГананпРансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
20ПортугалиянпФабиу Виейра
7ФранциянпЖан-Люк Домпе
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Шустер
ГерманияМерлин Польцин
История личных встреч
30.10.2024Кубок Германии1/16 финалаФрайбург2 : 1Гамбург
19.04.2022Кубок Германии1/2 финалаГамбург1 : 3Фрайбург
21.04.2018Германия - Бундеслига31-й турГамбург1 : 0Фрайбург
01.12.2017Германия - Бундеслига14-й турФрайбург0 : 0Гамбург
18.02.2017Германия - Бундеслига21-й турГамбург2 : 2Фрайбург
20.09.2016Германия - Бундеслига4-й турФрайбург1 : 0Гамбург
08.05.2015Германия - Бундеслига32-й турГамбург1 : 1Фрайбург
13.12.2014Германия - Бундеслига15-й турФрайбург0 : 0Гамбург
26.03.2014Германия - Бундеслига27-й турГамбург1 : 1Фрайбург
27.10.2013Германия - Бундеслига10-й турФрайбург0 : 3Гамбург
20.12.2025Германия — Бундеслига15-й тур3 : 4Фрайбург
14.12.2025Германия — Бундеслига14-й турФрайбург1 : 1
11.12.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турФрайбург1 : 0
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й тур2 : 1Фрайбург
03.12.2025Кубок Германии1/8 финалаФрайбург2 : 0
20.12.2025Германия — Бундеслига15-й турГамбург1 : 1
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й тур4 : 1Гамбург
07.12.2025Германия — Бундеслига13-й турГамбург3 : 2
03.12.2025Кубок Германии1/8 финалаГамбург1 : 1 2 : 4
30.11.2025Германия — Бундеслига12-й турГамбург2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1541
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1532
3
Лига чемпионов
Байер1529
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1529
5
Лига Европы
Хоффенхайм1527
6
Лига конференций
Штутгарт1526
7 Айнтрахт Ф1525
8 Унион1521
9 Фрайбург1520
10 Вердер1517
11 Кёльн1516
12 Боруссия М1516
13 Гамбург1516
14 Вольфсбург1515
15 Аугсбург1514
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1512
17
Зона вылета
Хайденхайм1511
18
Зона вылета
Майнц158

