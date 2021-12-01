«Арсенал» и «Барселона» претендуют на Альберто, которым интересуется «Зенит»

Юри Альберто, выступающий в составе «Интернасьоналя», в ближайшее время может сменить команду. Число претендентов на нападающего продолжает расти.



«El Mundo Deportivo» пишет, что 20-летним форвардом интересуются «Барселона» и «Арсенал». Сумма сделки может составить 20 млн евро.



Ранее СМИ сообщали о переговорах бразильца с «Зенитом». Петербургский клуб планировал подписать его в январе.



Игроком «Интернасьоналя» Альберто стал в августе 2020 года, перебравшись из «Сантоса». Футболист оформил с клубом соглашение сроком на 5 лет. С момента перехода в его активе 29 голов и 5 голевых пасов в 84 поединках за «колорадос».



Ориентировочная стоимость Альберто равняется 12 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).