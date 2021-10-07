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«Милан» и «Арсенал» поборются за лидера «Брюгге»

Дата публикации: 07-10-2021

Ноа Ланг, права на которого принадлежат «Брюгге», заинтересовал несколько топ-клубов. Заполучить полузащитника бельгийской команды хотят «Арсенал» и «Милан». Информацией поделился ресурс «La Gazzetta dello Sport».

Итальянцы уже начали переговоры по футболисту. 5-го октября руководство «россонери» провело встречу с агентом 22-летнего игрока, в рамках которой обсуждались детали возможной сделки. «Брюгге» готов отпустить хавбека за 40 млн евро.

Отмечается, что «Арсенал» намерен сделать своё предложение по Лангу зимой.

«Брюгге» арендовал Ноа в 2020 году, а по окончании сезона выкупил его контракт. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года.

В сезоне 21/22 Ланг провел за «Брюгге» 13 матчей (4 гола, 4 ассиста).

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